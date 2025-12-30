DOLAR
Sinop'ta Kar ve Buzlanma: Taşımalı Eğitime 31 Aralık'ta Ara

Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili kar ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:47
Sinop'ta Kar ve Buzlanma Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten açıklama

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbirlerin alındığı bildirildi.

Hangi ilçelerde ara var?

Türkeli ve Ayancık ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilirken, Merkez ilçe ile Boyabat, Erfelek, Durağan, Gerze ve Dikmen ilçelerinin bazı bölgelerinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

