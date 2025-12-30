Sinop'ta Kar ve Buzlanma: Taşımalı Eğitime 31 Aralık'ta Ara

Sinop'ta Kar ve Buzlanma Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten açıklama

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbirlerin alındığı bildirildi.

Hangi ilçelerde ara var?

Türkeli ve Ayancık ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilirken, Merkez ilçe ile Boyabat, Erfelek, Durağan, Gerze ve Dikmen ilçelerinin bazı bölgelerinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

