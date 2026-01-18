İstanbul'da Yaban Domuzu Hasdal-Kemerburgaz Yoluna İndi

İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve aralıklarla görülen kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Yiyecek bulmakta zorlanan yabani bir domuz, Hasdal-Kemerburgaz yoluna inerek yol kenarında yiyecek aradı.

Yol kenarında bir süre yiyecek yiyen domuz, vatandaşların ve çevreden geçenlerin dikkatini çekti. O anlar, yoldan geçen bazı sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bir süre yol kenarında kalan domuz, daha sonra tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

