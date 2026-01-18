İstanbul'da Yaban Domuzu Hasdal-Kemerburgaz Yoluna İndi

İstanbul’da yiyecek bulmakta zorlanan bir yaban domuzu Hasdal-Kemerburgaz yoluna inip yol kenarında yiyecek aradı; anlar sürücülerce kaydedildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:53
İstanbul'da Yaban Domuzu Hasdal-Kemerburgaz Yoluna İndi

İstanbul'da Yaban Domuzu Hasdal-Kemerburgaz Yoluna İndi

Hasdal-Kemerburgaz yoluna inen yaban domuzu görüntülendi

İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve aralıklarla görülen kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Yiyecek bulmakta zorlanan yabani bir domuz, Hasdal-Kemerburgaz yoluna inerek yol kenarında yiyecek aradı.

Yol kenarında bir süre yiyecek yiyen domuz, vatandaşların ve çevreden geçenlerin dikkatini çekti. O anlar, yoldan geçen bazı sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bir süre yol kenarında kalan domuz, daha sonra tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

İSTANBUL’DA DOĞADA YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN YABANİ BİR DOMUZ HASDAL-KEMERBURGAZ YOLUNA İNDİ....

İSTANBUL’DA DOĞADA YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN YABANİ BİR DOMUZ HASDAL-KEMERBURGAZ YOLUNA İNDİ. BURADA YİYECEK YİYEN DOMUZ GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ.

İSTANBUL’DA DOĞADA YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN YABANİ BİR DOMUZ HASDAL-KEMERBURGAZ YOLUNA İNDİ....

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Kurt Saldırısı: Çoban Köpeği Yaralandı
2
İstanbul'da Yaban Domuzu Hasdal-Kemerburgaz Yoluna İndi
3
Mengen'de Karla Mücadele: Köy Yollarında Kar Küreme Başladı
4
Mardin'de Kar Yağışı Ulaşımı Zora Soktu: Sürücülere Uyarı
5
Diyarbakır Çınar'da Peçeli Baykuş Ahıra Sığındı
6
Eskişehirspor Sevdalısı Emniyet Müdürü Fatih Terzi Uğurlandı
7
Bayburt Üzengili'de Çığın 33. Yılı: 59 Şehit ve Hatice Karaaslan Dualarla Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları