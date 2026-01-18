Mardin'de Kar Yağışı Trafiği Zorluyor

Mardin'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
Yüksek kesimlerde etkili; sürücüler trafikte güçlük çekiyor
Mardin genelinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte trafikte seyreden sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, görüş mesafesi ve yol koşulları nedeniyle zaman zaman zorluklarla karşılaşılıyor.
Yetkililer, yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve zorunlu haller dışında seyahat edilmemesini önerdi.
