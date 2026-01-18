Mengen'de Karla Mücadele: Köy Yollarında Kar Küreme Başladı

Mengen'de kar küreme çalışmaları başladı

Yüksek kesimler ve köy yollarında ulaşım için seferberlik

Bolu'nun Mengen ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçenin yüksek kesimleri ile köylerini beyaza bürüdü.

Mengen İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar birikintileri nedeniyle daralan ve ulaşımın güçleştiği köy yollarında iş makineleriyle kar küreme ve yol genişletme çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması, köy yollarında ulaşımın aksamaması amacıyla yoğun şekilde sürdürülüyor.

Mengen Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yağışın etkisini sürdürmesi halinde karla mücadele çalışmalarının artırılarak devam edeceği bildirildi.

BOLU'NUN MENGEN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KÖY YOLLARINDA ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR.