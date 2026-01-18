Mengen'de Karla Mücadele: Köy Yollarında Kar Küreme Başladı

Bolu'nun Mengen ilçesinde gece başlayan kar yağışı sonrası İlçe Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar küreme ve yol genişletme çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:49
Mengen'de Karla Mücadele: Köy Yollarında Kar Küreme Başladı

Mengen'de kar küreme çalışmaları başladı

Yüksek kesimler ve köy yollarında ulaşım için seferberlik

Bolu'nun Mengen ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçenin yüksek kesimleri ile köylerini beyaza bürüdü.

Mengen İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar birikintileri nedeniyle daralan ve ulaşımın güçleştiği köy yollarında iş makineleriyle kar küreme ve yol genişletme çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması, köy yollarında ulaşımın aksamaması amacıyla yoğun şekilde sürdürülüyor.

Mengen Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yağışın etkisini sürdürmesi halinde karla mücadele çalışmalarının artırılarak devam edeceği bildirildi.

BOLU'NUN MENGEN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KÖY YOLLARINDA ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN...

BOLU'NUN MENGEN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KÖY YOLLARINDA ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR.

BOLU'NUN MENGEN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KÖY YOLLARINDA ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Kurt Saldırısı: Çoban Köpeği Yaralandı
2
İstanbul'da Yaban Domuzu Hasdal-Kemerburgaz Yoluna İndi
3
Mengen'de Karla Mücadele: Köy Yollarında Kar Küreme Başladı
4
Mardin'de Kar Yağışı Ulaşımı Zora Soktu: Sürücülere Uyarı
5
Diyarbakır Çınar'da Peçeli Baykuş Ahıra Sığındı
6
Eskişehirspor Sevdalısı Emniyet Müdürü Fatih Terzi Uğurlandı
7
Bayburt Üzengili'de Çığın 33. Yılı: 59 Şehit ve Hatice Karaaslan Dualarla Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları