ASAT 6 Yılda 35 milyar 505 milyon TL ile Antalya Altyapısını Güçlendirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana kentin altyapısını güçlendirecek kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar, uzun vadeli ve sürdürülebilir içme suyu temini ile altyapı güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Kapsamlı altyapı çalışmaları

ASAT, kent merkezi ve ilçelerde altyapı eksiklerini giderme misyonuyla Antalya’nın 19 ilçesi, 913 mahallesinde içme suyu, kanalizasyon ve atıksu projelerini kararlılıkla sürdürdü. Son 6 yılda toplam 35 milyar 505 milyon TL tutarında yatırım yapıldı. Bu kapsamda şehir genelinde 4 milyon 322 bin 799 metre içme suyu hattı ve 790 bin 460 metre kanalizasyon hattı inşa edilerek su kayıplarının azaltılması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amaçlandı.

Arıtma yatırımları ve çevre koruma

ASAT yalnızca su dağıtımı ve kanalizasyon altyapısına yatırım yapmakla kalmadı; çevre koruma ve sürdürülebilir su yönetimine de önem verdi. Bu alanda yapılan yatırımların toplamı 6 milyar 616 milyon TL olarak kayda geçti. Merkez ve ilçelerde devreye alınan modern arıtma tesisleriyle atıksu arıtma kapasitesi artırıldı ve çevreye duyarlı sistemler hizmete sunuldu.

Kesintisiz hizmet ve sürdürülebilirlik hedefi

ASAT Genel Müdürlüğü, 2019’dan itibaren yürüttüğü altyapı yatırımlarını Antalya’nın uzun yıllar sürecek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planladı. Kurum, suyun her aşamasında verimliliği artırmayı, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmayı sürdürecek.

