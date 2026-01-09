Bayburt'ta Uzmandan Uyarı: Buzlu Araç Camını Tuzlu Su ile Hasarsız Çözün

Bayburt'ta buzlu cam sorunu: Uzmandan pratik ve güvenli çözüm önerileri

Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Bayburt’ta havaların soğumasıyla araç sahiplerinin buzlu camlarla mücadelesi başladı. Bazı sürücüler erken uyanıp araçlarını ısıtmayı tercih ederken, bazıları camdaki buzu kazıyıcı, kredi kartı gibi malzemelerle temizlemeye çalışıyor.

Kazıyıcı uyarısı: Fazla baskı cama zarar veriyor

Bu uygulamalar nedeniyle sürücüler cam kazıyıcıları aşırı bastırıp camlarını çizebiliyor. Oto tamircisi Murat Sönmez, buzlu camlarda en etkili ve güvenli yöntemleri paylaştı.

"Buzlu camı çözmede en güzel etken, alkollü yüksek antifrizli cam suyu ya da tuzlu su"

Sönmez, sözlerine şöyle devam etti: "Kış öncesi yoğunluk başladı. Buzlu camı çözmede en güzel etken alkollü su ya da tuzlu su. Ben kendi aracımda sprey kullanıyorum, tuzlu su yaptım. Çok kolay ve rahat bir şekilde buzu açıyor. Buz kazıcı ister istemez çok sert basıldığında camı çiziyor. Buna karşı kullanılacak en güzel etken sprey kullanmak. Bazı marketlerde satılıyor. Özel açıcılar var. Bu tür malzemeleri kullanabilirler. Bir arkadaşımız sıcak suyla alakalı bir sorun yaşadı. Camda çatlama oldu. Şahsen tavsiye etmiyorum. Yapan çok insan var ama ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Ama dediğim gibi sprey yada tuzlu su en iyisi" dedi.

Pratik öneriler ve dikkat edilmesi gerekenler

Sönmez, kullanımla ilgili şu uyarılarda bulundu: "Bayburt akşamları eksiyi görüyor gündüzleri de soğuk. Artık bu saatten sonra antifrizli cam suyu kullanmak lazım. Piyasada cam suyu çok ama bunun için önemli olan içindeki alkol oranı ve kaliteli cam suyu kullanmamız lazım. Alkol oranı yüksek olmazsa bir faydası olmaz. Ben sprey kutusuna tuzlu su doldurdum. Tuz oranı yüksek olacak, camdaki buzu çözmesi için. Buzlu cama direk tuz dökerlerse faydası olur ama bu sefer sileceğe zarar verebilir. Bu da silecekte aşınmaya neden olur. En etkilisi tuzlu su" diye konuştu.

Öne çıkan tavsiyeler:

- Kazıyıcılarla aşırı baskı uygulamayın; camta çizik riski yüksek.

- Tuzlu su veya alkollü, yüksek antifrizli cam suyu tercih edin; sprey formunda uygulamak pratik ve güvenli.

- Sıcak su kullanımından kaçının; camda çatlamaya neden olabilir.

- Tuzu doğrudan dökmek yerine sprey ile uygulamak, silecek ve yüzey aşınmasını azaltır.

