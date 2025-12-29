DOLAR
ASAT'tan Konyaaltı'na 140 km Asfalt Seferberliği

ASAT, Konyaaltı'nda 570 milyon TL'lik içme suyu yatırımı sonrası 2025'te yaklaşık 140 km asfalt tamiratı yapıyor; Uncalı, Hurma, Liman ve çevresinde üstyapı çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:49
ASAT'tan Konyaaltı'na 140 km Asfalt Seferberliği

ASAT, Konyaaltı’nda altyapı sonrası asfalt seferberliği başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından Konyaaltı ilçesinde yürütülen içme suyu altyapı yatırımları tamamlanırken, cadde ve sokaklarda üstyapı düzenlemeleri tüm hızıyla sürdürülüyor. Hurma, Liman, Uncalı ve çevre mahalleleri kapsayan toplam 570 milyon TL tutarındaki içme suyu yatırımıyla ilçenin altyapısı güçlendirildi.

Altyapı sonrası sıcak asfalt uygulamaları

ASAT ekipleri, altyapı imalatları nedeniyle bozulan yol yüzeylerini kalıcı ve konforlu hale getirmek amacıyla Konyaaltı'nın farklı noktalarında eş zamanlı asfalt serimleri gerçekleştiriyor. Kazı yapılan alanlarda zemin düzenlemeleri tamamlandıktan sonra sıcak asfalt serimleri uygulanarak yollar güvenli ve modern bir görünüme kavuşturuluyor.

140 kilometrelik asfalt çalışması

Son bir yıl içinde, içme suyu altyapısı yenilenen ve evsel bağlantıları tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmaları tamamlandı. 2025 yılı boyunca yaklaşık 140 kilometrelik hatta asfalt tamiratı yapılırken, altyapı imalatı biten bölgelerde üstyapı çalışmalarına gecikmeden başlandı. Halen altyapısı tamamlanan hatlarda planlı asfalt tamiratları sürdürülüyor; 4 ayrı asfalt ekibi ile Uncalı, Uluç, Gürsu ve Liman mahallelerinde eş zamanlı çalışmalar devam ediyor.

Genel Müdür Gülebay yerinde inceleme yaptı

Konyaaltı genelinde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, sahada ekiplerden bilgi aldı. Gülebay, altyapı yatırımlarının ardından üstyapının da aynı titizlikle ele alındığını vurgulayarak, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen yol bozulmalarının en kısa sürede giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kalıcı konfor ve trafik güvenliği hedefleniyor

Ekipler, hem trafik güvenliğini sağlamak hem de Konyaaltı sakinlerine uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek dayanıklı bir üstyapı oluşturmak için planlı bir mesai yürütüyor. Modern altyapı yatırımları ile üstyapı düzenlemelerinin bütünleşmesi hedeflenerek ilçede yol konforunun kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar program dahilinde devam edecek

ASAT yetkilileri, Konyaaltı genelindeki asfalt çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda süreceğini, altyapı ve üstyapının birlikte ele alındığı bu uygulamalarla ilçenin yaşam kalitesinin daha da yükseltileceğini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

