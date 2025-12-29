DOLAR
ETÜ'lü 'DELiLER' Takımı BEiNG-WISE CTF'de Birinci Oldu

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:09
ETÜ'lü 'DELiLER' Takımı BEiNG-WISE CTF'de Birinci Oldu

ETÜ'lü 'DELiLER' Takımı BEiNG-WISE CTF'de Birinci Oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, uluslararası düzeyde düzenlenen BEiNG-WISE Capture The Flag (WG1) siber güvenlik yarışmasında önemli bir başarıya imza attı.

Takım ve Katılımcılar

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan "DELiLER" takımı, Özcan Ersan ve Oğuzhan Yılmaz ile birlikte yarışmaya katılan Emir Buğra Erdoğan ve Taceddin Sancak'ın katkısıyla birinciliğe ulaştı.

Yarışma Performansı ve Kapsamı

Yarışma; kriptografi, tersine mühendislik, web güvenliği, binary exploitation, steganografi ve adli bilişim gibi ileri düzey siber güvenlik alanlarını kapsıyordu. DELiLER takımı eleme aşamasını başarıyla tamamlayıp ana yarışmada sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bıraktı.

Ödül

Yarışma sonucunda birincilik elde eden takım, BEiNG-WISE tarafından düzenlenecek iki ayrı eğitim okuluna tam sponsorluklu katılım hakkı kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin genç siber güvenlik yetenekleri, uluslararası platformda elde ettikleri bu başarıyla hem üniversitenin adını duyurdu hem de sektördeki yetkinliklerini teyit etti.

