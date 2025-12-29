ETÜ'ye TU11 BAP'tan İki Destek: Yapay Zekâ ve Dopamin Sensörü Projeleri

Teknik Üniversiteler Birliği (TU11) tarafından yürütülen BAP İş Birliği Araştırma Projeleri 2025 yılı çağrısı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından geliştirilen iki proje desteklenmeye hak kazandı.

1. Yapı Sağlığı İzlemede Akıllı ve Hızlı Analiz Yaklaşımı

"Yapı Sağlığı İzlemede Akıllı ve Hızlı Analiz Yaklaşımı: Yapay Zekâ Tabanlı Kısa Süreli Veri Değerlendirmesi" başlıklı proje, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Kazaz yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Projede, büyük ölçekli mühendislik yapılarına ait titreşim verileri, yapay zekâ ve derin öğrenme tabanlı yöntemlerle kısa süreli kayıtlar üzerinden analiz edilecek. Özellikle baraj gibi kritik altyapıların sürekli izlenmesinde karşılaşılan yüksek veri hacmi ve işlem maliyetlerini azaltmaya odaklanan çalışma, kısa veri segmentleriyle güvenilir modal parametre tahmini yapılmasını hedefliyor. Çalışma ETÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) koordinasyonunda yürütülecek.

2. PDA-MIP Tabanlı Fiber Optik Dopamin Sensörü

"Dopaminin Etiketsiz ve Seçici Tespiti için PDA-MIP Tabanlı Fiber Optik Sensörün Geliştirilmesi" adlı proje, Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Turgut liderliğinde sağlık ve biyoteknoloji alanında yenilikçi bir sensör teknolojisi geliştirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında nörolojik hastalıkların erken tanısında kritik öneme sahip dopamin, yüksek hassasiyet ve seçicilikle tespit edilebilecek yeni nesil bir fiber optik biyosensörle analiz edilecek. Çalışmada nanoyapılı kaplamalar, moleküler baskılama (MIP) teknikleri ve ileri yüzey modifikasyon yöntemleri birlikte kullanılacak. Proje, ETÜ, KTÜ ve YTÜ iş birliğiyle yürütülecek.

Rektörün Değerlendirmesi

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, BAP İş Birliği Araştırma Projeleri 2025 yılı çağrısı kapsamında destek alan 16 projenin ikisinin ETÜ'den çıkmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Teknik Üniversiteler Birliği çatısı altında desteklenen iki projemiz, mühendislik ve biyoteknoloji alanlarında yenilikçi çözümler sunuyor. Projelerin gerek temel bilimler gerekse de uygulamalı çalışmalar açısından önemli bilimsel katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca Teknik Üniversiteler Birliği akademisyenlerimizin bilgi ve deneyimlerini pekiştirmesine, üniversitemizin araştırma kapasitesini güçlendirmesine ve ulusal kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak uygulamalı çıktılar üretmesine de olanak tanıyacak. Bu vesileyle hocalarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"

Desteklenen projeler, hem mühendislik altyapılarının izlenmesinde veri verimliliği sağlayacak yapay zekâ uygulamalarını hem de sağlık alanında kritik bir biyobelirteç olan dopaminin tespitinde yenilikçi sensör teknolojilerini hedefleyerek ETÜ'nün araştırma kapasitesini güçlendirmeye katkı sunuyor.

