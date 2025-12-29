DOLAR
Sakarya'da Karla Mücadele: 35 Grup Yolundan 31'i Ulaşıma Açıldı

Sakarya'da yoğun kar nedeniyle kapanan 35 grup yolundan 31'i belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı, 4 yol için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:05
Belediye ekipleri gece boyu süren çalışmalarla trafiği yeniden sağladı

Sakarya’da yoğun kar yağışı sonucu kapanan 35 grup yolundan 31’inde ulaşım, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden sağlandı.

Geyve ve Kocaali ilçelerinde kapanan 4 grup yolunu açma çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler, kapanan yolların açılması için sahada yoğun mesai harcıyor.

Açıklamada çalışmaların gece saatlerinden itibaren başlatıldığı belirtilirken, sahada 49 araç ve 98 personelle çalışmanın sürdüğü ifade edildi.

Vatandaşlara yapılan uyarıda, rakımı 400 metrenin üzerindeki yayla ve zirve noktalarına çıkılmaması tavsiye edildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

