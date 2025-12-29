Sakarya'da Karla Mücadele: 35 Grup Yolundan 31'i Ulaşıma Açıldı
Belediye ekipleri gece boyu süren çalışmalarla trafiği yeniden sağladı
Sakarya’da yoğun kar yağışı sonucu kapanan 35 grup yolundan 31’inde ulaşım, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden sağlandı.
Geyve ve Kocaali ilçelerinde kapanan 4 grup yolunu açma çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler, kapanan yolların açılması için sahada yoğun mesai harcıyor.
Açıklamada çalışmaların gece saatlerinden itibaren başlatıldığı belirtilirken, sahada 49 araç ve 98 personelle çalışmanın sürdüğü ifade edildi.
Vatandaşlara yapılan uyarıda, rakımı 400 metrenin üzerindeki yayla ve zirve noktalarına çıkılmaması tavsiye edildi.
