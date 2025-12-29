DOLAR
Gaziantep Büyükşehir'den Kar ve Don Riskine Karşı Önlemler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji verileriyle kar yağışı ve don riskine karşı teknik toplantılar yapıp ulaşımın aksamaması için hazırlıkları artırdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:12
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde artması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Belediye, kar yağışı ve don riskine yönelik tedbirleri değerlendirmek amacıyla teknik koordinasyon toplantıları düzenledi.

Toplantı ve koordinasyon

Toplantılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan başkanlığında ve ilgili tüm birimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Görüşmelerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda muhtemel kar yağışı ve don olaylarına karşı sahadaki uygulama planları ele alındı.

Toplantılarda; yoğun kar yağışı ihtimaline karşı alınacak önlemler, muhtemel kriz durumlarında uygulanacak müdahale planları ile birimler arası görev ve yetki dağılımı ayrıntılı şekilde değerlendirildi ve mevcut hazırlık durumu masaya yatırıldı.

Ulaşımda öncelikli tedbirler

Belediye ekipleri, kış süresince vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla başta ana arterler, toplu taşıma güzergâhları, hastane yolları ve yoğun kullanılan bölgeler olmak üzere tüm ulaşım akslarını açık tutmaya yönelik çalışacak. Ekipler, can ve mal güvenliğini esas alan anlayışla; kar yağışı ve buzlanma riskine karşı planlı, hızlı ve etkin müdahale prensibiyle görev yapmaya devam edecek.

