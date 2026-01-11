Manisa'da Mezarlıklara Kapsamlı Bakım: 87 Tel Çit, 73 Mahalle, 112 bin 589 m²

Manisa'da mezarlıklara kapsamlı bakım çalışması tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca il genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bir yenileme ve yatırım hamlesi gerçekleştirdi. Çalışmalarla mezarlıklar daha güvenli, düzenli ve ziyaretçi konforuna uygun hale getirildi; cenaze hizmetlerinin hızı ve kalite standartları yükseltildi.

Kapsamlı fiziki iyileştirmeler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025 yılında mahalle mezarlıklarının fiziki şartlarını iyileştirmek için yoğun mesai harcadı. 87 mahallede tel çit imalatı yapılarak sınırlar koruma altına alındı ve 60 mahallede çevre duvarları tadil edildi. Ziyaret konforunu artırmak amacıyla 73 mahallede toplam 67 bin 794 metrekare kilit parke taşı döşendi. İhtiyaç duyulan noktalarda musalla taşı ve mezarlık kapısı imalatı ile tadilat işlemleri tamamlandı.

Ücretsiz ve kesintisiz cenaze hizmetleri

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, defin ve nakil süreçlerinde vatandaşların en zor günlerinde yanında oldu. Mezarlık, defin ve tüm cenaze işlemleri uzman personel eşliğinde tamamen ücretsiz olarak sunuldu. Yıl boyunca il içi ve il dışı olmak üzere toplam bin 347 cenaze nakil hizmeti bedelsiz olarak gerçekleştirildi. Belediye, mezarlık, defin ve nakil hizmetlerinin 2026 yılında da ücretsiz olarak devam edeceğini açıkladı.

Şehre 112 bin 589 metrekare yeni mezarlık alanı

Şehrin artan ihtiyacını karşılamak için planlama çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kente 112 bin 589 metrekare yeni mezarlık alanı kazandırdı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni alanların oluşturulması için 2026 yılında da çalışmaların kesintisiz süreceğini bildirdi.

