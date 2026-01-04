DOLAR
Aşkale’de -30: Çocuklar Dondurucu Havada Karda Eğlendi

Erzurum Aşkale'de etkili Sibirya soğukları termometreleri -30'a çekti; araçlar dondu, çocuklar kar yokuşlarında kayarak eğlendi. Yetkililer tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:28
Aşkale’de -30: Çocuklar Dondurucu Havada Karda Eğlendi

Aşkale’de -30: Çocuklar Dondurucu Havada Karda Eğlendi

İki gündür etkili Sibirya soğukları yaşamı sekteye uğrattı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde iki gündür etkili olan dondurucu soğuk hava, hayatı durma noktasına getirdi. Yeni yıla kar yağışıyla giren ilçede, yağışın ardından etkisini artıran Sibirya soğukları ile birlikte termometreler kesintisiz olarak -30 dereceyi gösterdi.

Aşırı soğuklar nedeniyle ilçe genelinde çok sayıda araç çalışmaz hale geldi. Özellikle dizel araçlarda ciddi sorunlar yaşanırken, kamyon ve kamyonetler başta olmak üzere birçok taşıt yakıtın donması sebebiyle kullanılamadı. Donan araçları çalıştırmak için oto tamircileri yoğun mesai harcadı.

Yedek akülerle şarj edilen bazı araçlar tüm müdahalelere rağmen çalışmazken, bazıları ise uzun uğraşlar sonucu yeniden trafiğe çıkabildi. Aşkale’yi Erzurum’a bağlayan uluslararası E-80 (D-100) Karayolu üzerinde seyir halindeki TIRların da mazotlarının donduğu gözlemlendi.

Soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, çocuklar dondurucu havaya aldırış etmedi. İlçenin farklı noktalarında karla kaplı yokuşlarda kayan çocuklar, soğuk havaya rağmen doyasıya eğlenerek renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların neşesi, zorlu kış şartlarına rağmen yüzleri gülümsetti.

Yetkililer, dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

