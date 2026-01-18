Aşkale'de Karla Mücadele: 121. Karayolları Ekipleri Seferber

Erzurum Aşkale'de yoğun kar nedeniyle 121. Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama yaparak yolları açık tutmak için gece boyunca çalıştı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 09:50
Erzurum’un Aşkale ilçesinde gece boyunca etkisini artıran yoğun kar yağışı ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. 121. Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için seferber oldu.

Çalışmalar ve ulaşımdaki durum

Yoğun kar yağışıyla birlikte kar temizleme ve tuzlama çalışmaları akşam saatlerinde başladı ve ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde yer yer 1 metreye yakın kar oluştu.

Özellikle Tepebaşı, Kopdağı ve İspir ayrımı - Rize kent arası gibi önemli geçit ve güzergâhlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Uyarı ve görev vurgusu

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayolları ekiplerinin yolların açık tutulması için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

