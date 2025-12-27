DOLAR
Aşkale Tepebaşı'nda Kayan Tırlar Yolu Kapattı

Aşkale'de Tepebaşı mevkiinde kar ve buzlanma nedeniyle kayan tırlar yolu kapattı; Aşkale 121. Karayolları ekipleri yarım saatte müdahale etti, yaklaşık 2 km kuyruk oluştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:19
Kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksattı

Aşkale’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tepebaşı mevkiinde ulaşımda aksama yaşandı. Aşkale-Erzincan istikametinde seyir halinde bulunan tırların kayması sonucu yol geçici olarak trafiğe kapandı.

Bölgenin önemli geçitlerinden olan Tepebaşı mevkiinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürüten Aşkale 121. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, olaya anında müdahale etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde kayarak yolu kapatan araçlar yaklaşık yarım saat içerisinde bulunduğu yerden kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Yolu kapatan araçlarda yazlık lastik bulunduğu görülürken, aynı istikamette seyir halinde olan araçlar yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Karayolları ekipleri, sürücülere kış lastiği, zincir ve hız kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

