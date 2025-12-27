Düzce Üniversitesi'nde 'Her Yönüyle Mehmet Akif' Bilim Kafe'si

Düzce Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde başlatılan ve akademik bilginin toplumla buluşturulmasını amaçlayan Bilim Kafe buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Düzce Belediyesi Konuralp Antik Tiyatrosu Seyir Terası Çadırı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Etkinliğe konuşmacı olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç katıldı. Programa; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Hande Bulut, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Özcan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Akif'in Çok Yönlü Kimliği

Programın açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Hande Bulut, Mehmet Akif Ersoy'un sadece bir şair olmadığını, yaşadığı dönemin toplumsal sorunlarını derin bir sorumluluk bilinciyle ele alan çok yönlü bir düşünce insanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca düzenlenen etkinliğe katkılarından ötürü Prof. Dr. İlhan Genç'e teşekkürlerini iletti.

Rektör Yardımcısı İlhan Genç'in Sunumu

Prof. Dr. İlhan Genç, Mehmet Akif'e duyduğu hayranlığın ilkokul yıllarına dayandığını belirterek zihninde her zaman bir "Mehmet Akif idealizmi" bulunduğunu söyledi. Akif'in 1873 yılında, Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve fikrî açıdan zorlu bir döneminde dünyaya geldiğine dikkat çekti ve Balkanlar ile Türkistan kökenli aile yapısının onun düşünce dünyasına çok yönlü bir bakış kattığını ifade etti.

Eğitim, Edebiyat ve Analitik Bakış