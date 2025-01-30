"Aşkın Dünkü Çocukları" Filminin Gala Gecesi Ünye'de Gerçekleşti

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı "Aşkın Dünkü Çocukları" adlı filmin galası, Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirildi.

Ünye'den San Francisco'ya Aşk Yolculuğu

Ünye'den San Francisco'ya uzanan aşk hikayesini anlatan filmin galası, bir alışveriş merkezinde yapıldı. Etkinliğe; eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yapımcı ve senarist Ahmet Selim Tuncer ile birçok davetli katıldı.

Galada Verilen Mesajlar

Kıran, sinema sayesinde geniş kitlelere mesaj ulaştırmanın mümkün olduğunu belirterek, Ünye'nin doğal güzelliklerini tanıtan filmde emeği geçenleri tebrik etti. Belediye Başkanı Tavlı ise film ile birlikte Ünye'nin tarih, kültür ve doğasının bir kez daha gündeme geldiğini vurgulayarak, emeği geçenleri kutladı.

Filmin Yapımcısının Açıklamaları

Filmin yapımcısı ve senaristi Ahmet Selim Tuncer, hikayesinin 2018'de yazıldığını ve filmin yeni hayat bulduğunu dile getirdi. Tuncer, "Biz galada gördük ki bu filmi yapmayı başarmışız. Zengin toplumsal yapısı, tarihi kimliği, her şeyden öte doğal güzellikleriyle doğal bir sinema platosu olan Ünye, bu filmi hak ediyordu. Biz iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz," dedi.