DOLAR
35,77 0,01%
EURO
37,22 0,13%
ALTIN
3.216,52 -0,08%
BITCOIN
3.760.956,92 0,04%

"Aşkın Dünkü Çocukları" Filminin Gala Gecesi Ünye'de Gerçekleşti

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür'ün başrolünde olduğu 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galası Ünye'de yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 22:26
"Aşkın Dünkü Çocukları" Filminin Gala Gecesi Ünye'de Gerçekleşti

"Aşkın Dünkü Çocukları" Filminin Gala Gecesi Ünye'de Gerçekleşti

Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı "Aşkın Dünkü Çocukları" adlı filmin galası, Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirildi.

Ünye'den San Francisco'ya Aşk Yolculuğu

Ünye'den San Francisco'ya uzanan aşk hikayesini anlatan filmin galası, bir alışveriş merkezinde yapıldı. Etkinliğe; eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yapımcı ve senarist Ahmet Selim Tuncer ile birçok davetli katıldı.

Galada Verilen Mesajlar

Kıran, sinema sayesinde geniş kitlelere mesaj ulaştırmanın mümkün olduğunu belirterek, Ünye'nin doğal güzelliklerini tanıtan filmde emeği geçenleri tebrik etti. Belediye Başkanı Tavlı ise film ile birlikte Ünye'nin tarih, kültür ve doğasının bir kez daha gündeme geldiğini vurgulayarak, emeği geçenleri kutladı.

Filmin Yapımcısının Açıklamaları

Filmin yapımcısı ve senaristi Ahmet Selim Tuncer, hikayesinin 2018'de yazıldığını ve filmin yeni hayat bulduğunu dile getirdi. Tuncer, "Biz galada gördük ki bu filmi yapmayı başarmışız. Zengin toplumsal yapısı, tarihi kimliği, her şeyden öte doğal güzellikleriyle doğal bir sinema platosu olan Ünye, bu filmi hak ediyordu. Biz iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!
2
Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı
3
"Aşkın Dünkü Çocukları" Filminin Gala Gecesi Ünye'de Gerçekleşti
4
Malatya'nın Arapgir Kızartması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
5
Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!
6
Ehliyeti olanlar dikkat! Yüksek maaşla şoför alımı başvuruları açıldı
7
Terazi burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!