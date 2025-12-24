Asrın İnşa Seferberliği Tamamlanıyor: Teslimat 455 bin 357’ye Yükseliyor

Asrın inşa seferberliği 455 bin 357 bağımsız birimin tamamlanmasıyla sona eriyor

Deprem bölgesinde yürütülen ’asrın inşa seferberliği’, inşa edilen 455 bin 357 ev ve iş yerinin tamamlanmasıyla noktalanıyor. Son teslim töreni, 27 Aralık’ta Hatay’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla "Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temasıyla düzenlenecek.

Son teslim töreni ve katılımcılar

Tören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşecek. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın yanı sıra depremzede aileler, kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile seferberliğe katkı sağlayan kurumlar ve iş, sanat, spor dünyasından isimler davet edildi.

Canlı bağlantılar, anahtar teslimleri ve kura çekimleri

Törende canlı bağlantılarla Malatya ve Adıyaman’da anahtar teslimi, Ankarada ise AFAD Genel Merkezi’nden yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi gerçekleştirilecek. Ayrıca bölgede tamamlanan 157 yatırım hizmete sunulacak; bunlar arasında 84 eğitim binası da bulunuyor.

Hızlı ilerleme: 42 günde 105 bin 179 teslimat

15 Kasım’da Adıyaman’da düzenlenen 9. kura töreninin ardından geçen 42 günde 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece seferberlik; 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak.

27 Aralık’ta çekilecek kura sayıları

27 Aralık töreninde yapılacak kura ve teslimat dağılımında öne çıkan rakamlar şunlar: Adana 692, Adıyaman 4 bin 833, Bingöl 27, Diyarbakır 887, Elazığ 2 bin 568, Gaziantep 1.620, Hatay 55 bin 681, Kahramanmaraş 22 bin 81, Kayseri 224, Kilis 308, Malatya 11 bin 367, Osmaniye 3 bin 357, Şanlıurfa 1 bin 333, Tunceli 201 ev ve iş yeri için kura çekilecek.

İllere göre toplam dağılım

Asrın inşa seferberliği tamamlandığında illere göre bağımsız bölüm sayıları şöyle olacak: Hatay’da 153 bin 755, Malatya’da 79 bin 660, Kahramanmaraş 73 bin 956, Adıyaman 43 bin 366, Gaziantep 31 bin 53, Diyarbakır 17 bin 206, Elazığ 14 bin 894, Şanlıurfa 13 bin 429, Osmaniye 12 bin 557, Adana 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli 298, Kayseri 288, Sivas 164, Bingöl 89.

Çalışmaların ölçeği: Avrupa ülkesi büyüklüğünde alan

Seferberlik, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile 11 ilde 174 alandaki 3 bin 481 şantiyede başlatıldı. Bakan Kurum’un sözleriyle: "Öyle büyük bir afetti ki; 14 milyon insanımızın yaşadığı tam 108 bin kilometrekarelik alanı etkiledi... İlk konutlarımızın temellerini 15. günde attık. Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda inşa faaliyeti yürüttük."

En büyük şantiyeler ve sahadaki organizasyon

En ağır yıkımın yaşandığı Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta Türkiye’nin en büyük şantiyeleri kuruldu. Bakan Kurum, düzenli il ziyaretleriyle çalışmaları takip etti ve İl Afet Koordinasyon toplantılarına başkanlık etti; tüm partilerin belediye başkanları ve milletvekilleriyle kent ihtiyaçları yerinde tespit edildi.

İleri mühendislik örneği: Adıyaman İndere

Emlak Konut GYO tarafından Adıyaman İndere’de kurulan, 5 milyon metrekarelik alandaki şantiyede toplam 16 bin 822 bağımsız bölüm (16 bin 467 konut, 355 iş yeri) inşa edildi. Bölgede 6 milyon 200 bin metreküp hafriyat, 46.5 km yeni yol, 51 bin 100 metre yağmur suyu hattı, 57 bin 700 metre içme suyu hattı, 51 bin 500 metre atık su hattı ve daha birçok altyapı yatırımı eş zamanlı yürütüldü. Bölgede 18 okul, 8 ibadethane, 9 sağlık tesisi, 14 sosyal-kültürel alan ile 9 kamu hizmet binası inşa ediliyor. İndere’de 10 bin mühendis, mimar ve işçi görev aldı.

Hatay’da Yeni Hatay: Dikmece

TOKİ, Antakya Dikmece Mahallesi’nde 4 milyon 952 bin metrekare alanda kurduğu şantiyede 3+1 planlı 14 bin 489 bağımsız bölüm inşa etti; çalışmalar 7/24 esasına göre 6 bin 100 kişilik ekiple sürdürüldü.

Kahramanmaraş’ın uydu kenti: Altınova

Altınova Mahallesi’nde 1 milyon 850 bin metrekare alanda 13 etapta 10 bin 656 konut inşa edildi. Projede 186 teknik personel ve 5 bin 245 işçi 7/24 çalıştı; Altınova artık bir uydu kent haline geldi ve 42 binden fazla vatandaşa yeni yaşam alanı sağlandı.

Kentsel ihya: Tarihi çarşılar ve camiler

TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliğiyle tarihi çarşılar ve şehir merkezleri yeniden ihya edildi. Hatay’daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman’daki Ulu Camii ve Malatya’daki Söğütlü Camii gibi simge yapılar projelerle ayağa kaldırıldı. Hatay’daki Tarihi Uzun Çarşı’da toplam 1 bin 536 bağımsız birim inşa edildi ve Yayladağı taşı kullanıldı.

Atatürk Caddesi, İskenderun Sahili ve Kurtuluş Caddesi

Antakya merkezde TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle inşa edilen Atatürk Caddesinde 4 bin 121 konut ile 1 bin 812 iş yeri/ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölümün yapımı büyük oranda tamamlandı. İskenderun Sahili’nde yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil düzenlemesi ilk etapta hizmete açıldı. Kurtuluş Caddesi’nde ise 12 ada içinde 280 dükkan yeniden inşa edildi.

Emek-Aksaray ve tarihi merkez projeleri

Emek-Aksaray Mahallesi’nde TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle 5 bin 910 konut ve 655 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 565 bağımsız bölüm inşa edildi; teslimatlar başladı. Habib-i Neccar Camii restorasyonunda sona gelindi; cami yıl sonunda yeniden ibadete açılacak.

Malatya’da Bakırcılar Çarşısı ve Kahramanmaraş’ta Kapalı Çarşı

Bakırcılar Çarşısı’nda Emlak Konut 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis ile bölgeye bin 370 araçlık otopark kazandırdı. Kahramanmaraş’ta Tarihi Kapalı Çarşı’da 122 tescilli ve toplam 140 dükkan yeniden inşa edildi; Demirciler Çarşısı’nda 76 iş yeri yapıldı.

Adıyaman ve Cumhuriyet Mahallesi

Adıyaman merkezde Emlak Konut öncülüğünde 3 bin 159 bağımsız bölüm (bin 126’sı konut, bin 213’ü dükkan, 820’si ofis) inşa edildi. Mara ve Musalla Mahallesi’nde ise yaklaşık 1 bin 179 konut ve 134 iş yerinin inşası tamamlandı. Hatay’ın Kumlu ilçesinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Cumhuriyet Mahallesi’nde 777 köy evi inşa edildi; bölge Türkiye’nin ilk kırsal uydu kenti olarak öne çıkıyor.

Altyapı yatırımları ve Türkiye’nin en büyük atık su tüneli

Bölgede toplam 11 bin kilometre altyapı çalışması yürütülüyor. Defne ilçesinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşa edilen ileri biyolojik arıtma tesisi kapsamında 11.2 kilometre uzunluğunda ve 5.6 metre çapındaki Türkiye’nin en büyük atık su tüneli inşa ediliyor. Tünel ile 180 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisine kanalizasyon suları yönlendirilecek; Asi Nehri’nin kirlilik sorunu hedeflenen çözüme kavuşacak.

Asrın inşa seferberliği, kapsamı ve hızıyla Türkiye tarihine geçen bir çalışma olarak tamamlanıyor; 27 Aralık’taki törenle birlikte deprem bölgesinin yeniden inşa süreci sembolik bir dönemece girecek.

BAKAN MURAT KURUM DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNŞAATLARDA YOĞUN MESAİ YAPTI