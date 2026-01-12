At Yaylası'nda Yılkı Atları Ev Kapısına Kadar Geldi: "Hoş geldiniz ya"

At Yaylası'nda yılkı atları evin önünde: Samimi anlar sosyal medyada Viral

Bolu'da kış şartları yaban hayatını yerleşime kadar yaklaştırdı

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı, doğada yiyecek bulmakta zorlanan Yılkı olarak bilinen yabani atları yerleşim bölgelerine indirdi. At Yaylası'nda bulunan bir evin kapısına kadar gelen sürü, bölgedeki zorlu kışı gözler önüne serdi.

Bolu kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki At Yaylası'nda yaşayan doğa tutkunu ve içerik üreticisi Gökhan Bilen, sabah saatlerinde kapısının önünde bekleyen at sürüsüyle karşılaştı. Bilen, atların aç olduğunu fark edip o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde Bilen'in atlara seslendiği anlar dikkat çekiyor: "Hoş geldiniz ya. Ben sizi geçen gün doyurmadım mı? Babacım korkma". Bölgedeki bazı yaban hayvanlarını zaman zaman besleyen Bilen'in bu samimi yaklaşımı izleyenlerin beğenisini topladı.

Kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede binlerce beğeni aldı. Karın ve kış şartlarının yaban hayatı üzerindeki etkisi, At Yaylası'ndaki bu görüntülerle yeniden gündeme geldi.

