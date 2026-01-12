At Yaylası'nda Yılkı Atları Ev Kapısına Kadar Geldi: "Hoş geldiniz ya"

Bolu'da kar nedeniyle aç kalan yılkı atları, At Yaylası'ndaki Gökhan Bilen'in evinin kapısına kadar geldi; samimi anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:28
At Yaylası'nda Yılkı Atları Ev Kapısına Kadar Geldi: "Hoş geldiniz ya"

At Yaylası'nda yılkı atları evin önünde: Samimi anlar sosyal medyada Viral

Bolu'da kış şartları yaban hayatını yerleşime kadar yaklaştırdı

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı, doğada yiyecek bulmakta zorlanan Yılkı olarak bilinen yabani atları yerleşim bölgelerine indirdi. At Yaylası'nda bulunan bir evin kapısına kadar gelen sürü, bölgedeki zorlu kışı gözler önüne serdi.

Bolu kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki At Yaylası'nda yaşayan doğa tutkunu ve içerik üreticisi Gökhan Bilen, sabah saatlerinde kapısının önünde bekleyen at sürüsüyle karşılaştı. Bilen, atların aç olduğunu fark edip o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde Bilen'in atlara seslendiği anlar dikkat çekiyor: "Hoş geldiniz ya. Ben sizi geçen gün doyurmadım mı? Babacım korkma". Bölgedeki bazı yaban hayvanlarını zaman zaman besleyen Bilen'in bu samimi yaklaşımı izleyenlerin beğenisini topladı.

Kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede binlerce beğeni aldı. Karın ve kış şartlarının yaban hayatı üzerindeki etkisi, At Yaylası'ndaki bu görüntülerle yeniden gündeme geldi.

EV SAHİBİ GÖKHAN BİLEN'İN ATLARLA KURDUĞU, "HOŞ GELDİNİZ YA, BEN SİZİ GEÇEN GÜN DOYURMADIM MI?"...

EV SAHİBİ GÖKHAN BİLEN'İN ATLARLA KURDUĞU, "HOŞ GELDİNİZ YA, BEN SİZİ GEÇEN GÜN DOYURMADIM MI?" ŞEKLİNDEKİ SAMİMİ DİYALOĞU VE O ANLARA AİT GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BİNLERCE BEĞENİ ALDI.

BOLU’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DOĞADA YİYECEK BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN YILKI ATLARI, AT...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnönü Belediyesi tıkalı yağmur suyu giderlerini temizliyor
2
Düzce Fındıklıaksu Köyü'nde 3. Kez Heyelan: Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Adıyaman'da "Adıyaman selamlaşıyor" Etkinliği
4
At Yaylası'nda Yılkı Atları Ev Kapısına Kadar Geldi: "Hoş geldiniz ya"
5
Kayseri’ye Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
6
Muğla'da Karla Mücadele 7/24: Yollar Açık, Ekipler Sahada
7
Gazeteci Mustafa Karapınar'ın babası Süleyman Karapınar vefat etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları