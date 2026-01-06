Atakum'da Kamulaştırma Bedeline İtiraz: Batı Çevre Yolu Çalışmasında Çatışma

Atakum'da Batı Çevre Yolu için kamulaştırılan tarlanın sahibi Serdar Ar, ödenen bedelin yetersiz olduğunu belirterek gerçek değerin ödenmesini veya mahalle içinde alternatif tarla talep ediyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:10
Samsun’un Atakum ilçesinde yapımı süren Batı Çevre Yolu çalışmaları kapsamında kamulaştırılan tarım arazisiyle ilgili bir vatandaş mahkemeye başvurdu. Arazi sahibi, kamulaştırma bedelinin tarlasının gerçek değerini yansıtmadığını savunuyor.

İtirazın gerekçesi

Tapu kayıtlarına göre taşınmazın hisseleri Serdar Ar ve ailesine ait. Arazi sahibi, ödenen bedelin yetersiz olduğunu belirterek tarlasının gerçek değerinin ödenmesini ya da mahalle sınırları içinde alternatif bir tarla verilmesini talep ediyor.

Bilirkişi raporunda, dava konusu parselin emsal taşınmazlarla karşılaştırılması sonucu tarlanın arsa birim metrekare değeri dönüm başına 1 milyon 473 bin TL olarak belirlendi. Buna karşın, acele kamulaştırma kapsamında yatırılan bedelin hisselere göre 1 milyon 900 bin TL ve 2 milyon 570 bin TL olarak paylaştırıldığı öğrenildi.

Arazi sahibinin açıklamaları

Serdar Ar, kamulaştırma bedelinin tarlasının gerçek değerini yansıtmadığını belirterek, "Burası benim dededen kalma tapulu yerim. Atakum’a 5 kilometre bile uzaklıkta değil. Mahkeme süreci devam ederken ekipler gelip tarladaki ekimi kazdı. Devlet hesabıma para yatırdı ama ‘acele kamulaştırma’ denilerek tarlama girildi. Yol yapılmasına karşı değilim ancak bu şekilde olmaz. Bana mahalle sınırları içinde başka bir tarla versinler, yol kenarı olmasına gerek yok. Parasını da istemiyorum; önemli olan emeğimizin karşılığı" dedi.

Ar ayrıca, yol güzergâhını engelleme niyeti olmadığını vurgulayıp, "Ben özellikle yolun güzergâhından tarla almadım. Karşı taraftaki tarlam tamamen kamulaştırıldı. Burayı bilerek ektik. Ancak ekipler izinsiz şekilde gelip tarlayı kazdı" ifadelerini kullandı.

Avukatıyla birlikte hukuki süreci sürdürdüklerini belirten Ar, yatırılan bedelin yalnızca acele kamulaştırma bedeli olduğunu vurgulayarak, "Şu an yol kenarındaki araziler 3 milyon TL’nin altında satılmıyor. 1,4 milyon gibi bir rakama çocuğumun rızkını kimseye yedirmem" dedi.

Mahkeme süreci

Dosya, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve arazi sahibinin itirazları çerçevesinde yargılamaya devam ediyor. Taraflar mahkeme sürecinde haklarını aramaya devam ediyor.

