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Atatürk'ün Hologramı ile 'Keşke' Tiyatrosu Bursa'da Sahnelendi

Bursalı sanatseverler, Atatürk'ün holografik canlandırıldığı 'Keşke' tiyatro oyunu ile buluştu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:58
Atatürk'ün Hologramı ile 'Keşke' Tiyatrosu Bursa'da Sahnelendi

Atatürk'ün Holografik Canlandırması ile Yeni Bir Tiyatro Deneyimi

Bursalı sanatseverler, 16 Ekim'de İstanbul'da prömiyeri yapılan Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı tiyatro oyunu 'Keşke' ile buluştu. Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'ndeki DasDas Bursa'da sahneye konulan bu tek perdelik oyun, izleyicilere Atatürk ile hayali bir sohbet imkânı sunuyor.

Özgün Bir Performans Deneyimi

Yazarlar Anıl Helvacı ve Evren Bingöl tarafından kaleme alınan oyunun yönetmenliğini Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim üstleniyor. Başrollerinde ise Evren Bingöl ve Nur Ger yer alıyor. Nur Ger, tiyatronun içeriği ve hologram kullanımı hakkında yaptığı açıklamada, "Daha önce hologram oyuncuyla yapılmış bir tiyatro oyunu yok. Biz hayal ettik ki Atatürk'le dertleşebileceğiz," dedi.

Gerçek ve Hayalin Buluştuğu Anlar

Ger, hologram teknolojisinin tiyatroda nasıl bir yenilik getirdiğini vurgulayarak, "Eğer günümüzde Atatürk ile ilgili bir oyun yapacaksak, en gelişmiş teknolojiyi kullanmalıyız. Hem onun varlığını yaşatmalı hem de çağdaş bir sunum yapmalıyız," şeklinde ifade etti.

Her Yaştan İzleyiciye Hitap Ediyor

Oyun, 40-50 kişinin çalıştığı büyük bir prodüksiyon olarak öne çıkıyor ve her yaştan seyircinin mutlaka izlemesi gerektiği vurgulanıyor. İzleyiciler, hologram ile gerçek oyuncunun bir arada sahne aldığı bu özgün deneyimi kaçırmamalı.

Keşke, izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Bursa'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı tiyatro oyunu "Keşke"...

Bursa'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı tiyatro oyunu "Keşke" sahnelendi. Başrollerinde Nur Ger (fotoğrafta) ve Evren Bingöl'ün (hologram Atatürk) oynadığı oyun Bursalılardan ilgi gördü.

Bursa'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı tiyatro oyunu "Keşke"...

Bursa'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı tiyatro oyunu "Keşke" sahnelendi. Başrollerinde Nur Ger (fotoğrafta) ve Evren Bingöl'ün (hologram Atatürk) oynadığı oyun Bursalılardan ilgi gördü.

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