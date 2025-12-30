Atatürk Üniversitesi 2024 Akademik Performans Ödül Töreni — Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Ödüller Sahiplerini Buldu

Atatürk Üniversitesi 2024 Akademik Performans Ödül Töreni

Atatürk Üniversitesi tarafından araştırma, eğitim, toplum, spor, sanat ve kurumsal gelişim misyonlarına sundukları nitelikli katkılarla öne çıkan akademisyenleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen 2024 yılı Akademik Performans Ödül Töreni, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tören Detayları

Tören, Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda yapıldı. Etkinliğe rektör yardımcıları, fakülte dekanları, ödül sahibi akademisyenler ve aileleri katıldı. Dereceye giren akademisyenlere ödülleri Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından takdim edildi.

APSİS ile Dört Ana Kategori

Akademik faaliyetleri dört ana kategori altında toplayan Atatürk Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme Sistemi (APSİS) değerlendirmeleri, bilim insanlarının performanslarını ölçülebilir, şeffaf ve karşılaştırılabilir göstergeler üzerinden ortaya koyuyor. Sistemin birinci kategorisi araştırma, ikincisi eğitim, üçüncüsü toplum, spor ve sanat, dördüncüsü ise kurumsal katkı alanlarından oluşuyor.

Rektörün Mesajı

Ödül almaya hak kazanan akademisyenleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bilimin sabır, emek ve özveri gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Bilim sabır isteyen bir yolculuktur". Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, "Siz değerli akademisyenlerimiz, bu zorlu yolda azimle ilerlerken hem öğrencilerimize rehberlik ediyor hem de aynı zamanda araştırmalarınızla bilimin sınırlarını genişleterek ülkemizin geleceğine ışık tutuyorsunuz" ifadeleriyle akademisyenlere teşekkür etti.

Köklü Geçmişten Uluslararası İş Birliklerine

Atatürk Üniversitesinin 68 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle bugün ülke yükseköğretimindeki başarısını uluslararası alana taşıdığını belirten Rektör Hacımüftüoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere akademik yönü güçlü ülkelerin önde gelen üniversiteleriyle sürdürülen iş birliği süreçlerine dikkat çekti.

Değişim programları aracılığıyla sağlanan öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin, üniversitenin sınırları aşan bir vizyonla hareket ettiğinin somut göstergeleri olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından üniversiteye verilen beş yıllık tam akreditasyon ve araştırma üniversiteleri sıralamasındaki istikrarlı yükselişin de bu başarıyı tescillediğini ifade etti.

Stratejik Alanlarda Atılan Adımlar

Rektör Hacımüftüoğlu, "İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarımızdan savunma sanayine yönelik sunduğumuz altyapı olanaklarına, milli bilgi kümelenmesinden yerli ve milli tarım hamlemize kadar, ülkemizin hayati önem taşıyan alanlarında önemli adımlar atmaktayız" diyerek, bu adımların akademisyenlerin bilimsel birikimi, deneyimi ve özverili çalışmalarıyla mümkün olduğuna dikkat çekti.

Dönüşümün Mimarları ve Başarıların Anlamı

"Köklü Üniversite, Güçlü Bilim, Parlak Gelecek" mottosu ile başlayan dönüşüm sürecinin en önemli mimarlarının bilim insanları olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, üniversitenin akademik itibarını güçlendiren faaliyetlerde, küresel sıralamalardaki ilerlemede ve ülkenin kalkınma sürecine yapılan katkılarda akademisyenlerin en değerli paydaşlar olduğunu vurguladı.

Bugün ödül alan akademisyenlerin yayınları, projeleri, patentleri, danışmanlıkları ve eğitim faaliyetlerinin üniversitenin marka değerini yükselttiğini belirten Rektör, bu başarıların bireysel çabaların yanı sıra kurumsal anlayış, ekip çalışması ve ortak hedeflere bağlılığın ürünü olduğunu ifade etti.

Kapanış

Konuşmasının sonunda bilimin insanlığın ortak mirası olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Her bir araştırmanız, her bir yayınınız, her bir projeniz, sadece akademik bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal faydaya dönüşen birer değer oluşturma sürecidir" diyerek, 2024 yılında gösterilen olağanüstü performansın gelecek yıllarda da güçlenerek devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Törende ayrıca değerlendirme komisyonları ve organizasyon ekibinin katkılarına teşekkür eden Rektör Hacımüftüoğlu, tüm akademisyenlere sağlık, mutluluk ve başarılar dolu bir yıl diledi.

