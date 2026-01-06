Atatürk Üniversitesi 2025'te SCI/SCIE/AHCI'de En Yüksek Yayın Artışı

Atatürk Üniversitesi, uluslararası bilimsel yayın sayısında gösterdiği güçlü yükselişle 2025'te öne çıktı. Web of Science verileri, üniversitenin bir yıl içinde önemli bir atılım gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Web of Science verileri

Web of Science’ın 05.01.2026 tarihli verilerine göre Atatürk Üniversitesi, 2024 yılında 1484 olan SCI, SCIE ve AHCI kapsamındaki yayın sayısını 2025 yılında 1854’e yükseltti. Bir yıl içerisinde 370 yayınlık artış sağlayan üniversite, bu performansıyla Araştırma Üniversiteleri arasında en yüksek yayın artışını gerçekleştiren üniversite oldu.

Bilimsel üretimde güçlü ve sürdürülebilir artış

Elde edilen bu başarı, Atatürk Üniversitesi'nin araştırma-geliştirme odaklı vizyonunun, güçlü akademik kadrosunun ve bilimsel teşvik mekanizmalarının somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Farklı disiplinlerde yürütülen nitelikli akademik çalışmaların uluslararası indekslerde karşılık bulması, üniversitenin bilim dünyasındaki görünürlüğünü ve etkisini her geçen yıl artırıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel üretimi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Araştırma Üniversitesi kimliğimizin gereği olarak bilimsel üretimi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yayın sayımızı bir yıl gibi kısa bir sürede 370 artırarak bilimsel çalışmalarımızı uluslararası arenada görünür kılmak yolunda kaydedilen bu gelişmeden ötürü memnuniyet duyuyoruz. Bu başarı, özveriyle çalışan akademisyenlerimizin, araştırma altyapımıza yapılan yatırımların ve üniversitemizde oluşturduğumuz bilim odaklı iklimin bir sonucudur."

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi'nin yalnızca yayın sayısını artırmayı değil, aynı zamanda nitelikli, toplumsal katkı sağlayan ve uluslararası etki gücü yüksek çalışmalar üretmeyi hedeflediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefimiz; bilimsel yayınlarımızla sadece akademik literatüre katkı sunmak değil, ülkemizin kalkınma hedeflerine ve insanlığın ortak geleceğine değer katacak çalışmalar ortaya koymaktır. Bu doğrultuda akademik teşviklerimizi, proje desteklerimizi ve disiplinler arası iş birliklerini artırarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

Gelecek hedefleri

Atatürk Üniversitesi, elde ettiği bu başarıyla hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda Araştırma Üniversitesi misyonunu pekiştirirken, bilimsel üretim kapasitesini her geçen yıl daha da ileri taşımayı hedefliyor. Üniversite yönetimi, araştırma odaklı politikalar ve nitelikli akademik çıktılarla bu başarı grafiğini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

