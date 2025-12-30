DOLAR
Atatürk Üniversitesi: Bilişim ve Teknoloji Hukukunda Güncel Meseleler Konferansı

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 'Bilişim ve teknoloji hukukunda güncel meseleler' konferansını düzenledi; akademisyenler, avukatlar ve öğrenciler katıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:19
Atatürk Üniversitesi: Bilişim ve Teknoloji Hukukunda Güncel Meseleler Konferansı

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Bilişim ve Teknoloji Hukuku Konferansı

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Bilişim ve teknoloji hukukunda güncel meseleler konferansı" bilim dünyası ve hukuk camiasını bir araya getirdi.

Etkinlik, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu salonunda iki oturum halinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu yaptı. Oturum başkanlıklarını Doç. Dr. Hüsnü Sefa Eryıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Bahar Küpe yürüttü.

Bilimsel programda sekiz bildiri sunuldu; etkinliğe akademisyenler, avukatlar ve öğrenciler katıldı.

Konuşmacılar ve Sunulan Bildiriler

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Ekici (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku ABD Öğretim Üyesi) — AB Kripto Varlık Yasası (MiCA’nın) Genel Çerçevesi.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Temiz (Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD Başkanı) — Güvenlikte Yapay Zekâ Algoritmaları; Görüntü Tanıma ve Kişisel Haklar.

Av. Dr. Öğr. Üyesi Gizem Yılmaz (İstanbul Barosu Tahkim Merkezi Genel Sekreteri / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku ABD Öğretim Üyesi) — Yapay Deliller ve Deepfake Tehdidi: Uluslararası Tahkimde Yeni Bir Risk Alanı.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kalender (Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi / Bilişim ve Teknoloji Hukuku ABD Başkanı) — Otonom Araçların İşletilmesinden Doğan Hukuki sorumluluk üzerine bir inceleme: Elaine Herzberg Davası ve Türk Hukukundaki Durum.

Op. Dr. Furkan Kılıç (Adli Tıp Kurumu Üyesi) — Yapay Zekâ ve Adli Bilirkişilik, İnfaz Hukuku İncelemesi.

Dr. Öğr. Üyesi A. Hamza Tüzgen (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku ABD Öğretim Üyesi) — Uygulamadaki Yansımalarıyla Karanlık Tasarımlar.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karataş (Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali ABD Öğretim Üyesi) — Vergi İdaresi 3.0: Vergi İdaresinde Yapay Zekâ Kullanımının ortaya çıkardığı fırsatlar ve taşıdığı riskler.

Arş. Gör. Salih Karadeniz (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku ABD Öğretim Elemanı) — Türk Hukukunda Erişimin Engellenmesi.

Kapanış

Konferansa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından gönderilen teşekkür mesajı ile son verildi. Etkinlik, katılım belgelerinin takdimiyle tamamlandı.

