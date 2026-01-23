Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Erzurum'da - Anadolu'nun Genetik Mirası

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Erzurum'da

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, Türkiye’nin bitki ve böcek çeşitliliğinin devasa dökümünü sergiliyor ve Zoobank niteliğiyle Anadolu’nun genetik mirasını geleceğe taşıyor. Prof. Dr. Levent Gültekin ve Doç. Dr. Neslihan Gültekin çiftinin 25 yıllık hayali olarak şekillenen müze, şehirde bilimsel bir çekim merkezi haline geldi.

Koleksiyon ve öne çıkan sayılar

Müze, Türkiye’deki bitki türlerinin üçte biri, 10 bin farklı türden yaklaşık 250 bin böcek örneği, milyonlarca yıllık fosiller ve çok sayıda endemik türü koruma altında tutuyor. Korumak için tanımak gerekir anlayışı müzenin temel ilkesini oluşturuyor.

Kuruluş süreci ve dijital erişim

Prof. Dr. Levent Gültekin, müzenin kuruluşunda eşine büyük katkı ile özveri gösterdiklerini vurguluyor. Müzenin dijital altyapısı ve eğitim içerikleri için çiftin gece gündüz çalışarak 61 günde hazırladığı web platformu, bilimsel verileri toplumla buluşturuyor.

Toplumsal etki ve ziyaretçi hedefleri

Müze, modern müze anlayışının ötesinde akademik derinliğe odaklanıyor. Yılda yaklaşık 15 bin ziyaretçi ağırlayan merkez, özellikle yetişkinler ve turistlerin ilgisini daha fazla çekmeyi hedefliyor. Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, konferans salonunda düzenlenen etkinliklerle farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söylüyor. Üniversite yönetimi ise müzeyi yerli ve milli bilimsel üretim vizyonunun bir parçası olarak tanımlıyor.

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, geçmişin izlerini ve geleceğin genetik mirasını görmek isteyen tüm ziyaretçilerini Erzurum'daki bu benzersiz yolculuğa davet ediyor.

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE KURULAN BİYOÇEŞİTLİLİK BİLİM MÜZESİ, TÜRKİYE’NİN BİTKİ VE BÖCEK ÇEŞİTLİLİĞİNİN DEVASA BİR DÖKÜMÜNÜ SUNARKEN, "ZOOBANK" NİTELİĞİYLE ANADOLU’NUN GENETİK MİRASINI GELECEĞE TAŞIYOR.