Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Erzurum'da - Anadolu'nun Genetik Mirası

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, 250 bin böcek örneği, milyonlarca yıllık fosiller ve dijital arşiviyle Anadolu'nun genetik mirasını koruyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:39
Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, Türkiye’nin bitki ve böcek çeşitliliğinin devasa dökümünü sergiliyor ve Zoobank niteliğiyle Anadolu’nun genetik mirasını geleceğe taşıyor. Prof. Dr. Levent Gültekin ve Doç. Dr. Neslihan Gültekin çiftinin 25 yıllık hayali olarak şekillenen müze, şehirde bilimsel bir çekim merkezi haline geldi.

Koleksiyon ve öne çıkan sayılar

Müze, Türkiye’deki bitki türlerinin üçte biri, 10 bin farklı türden yaklaşık 250 bin böcek örneği, milyonlarca yıllık fosiller ve çok sayıda endemik türü koruma altında tutuyor. Korumak için tanımak gerekir anlayışı müzenin temel ilkesini oluşturuyor.

Kuruluş süreci ve dijital erişim

Prof. Dr. Levent Gültekin, müzenin kuruluşunda eşine büyük katkı ile özveri gösterdiklerini vurguluyor. Müzenin dijital altyapısı ve eğitim içerikleri için çiftin gece gündüz çalışarak 61 günde hazırladığı web platformu, bilimsel verileri toplumla buluşturuyor.

Toplumsal etki ve ziyaretçi hedefleri

Müze, modern müze anlayışının ötesinde akademik derinliğe odaklanıyor. Yılda yaklaşık 15 bin ziyaretçi ağırlayan merkez, özellikle yetişkinler ve turistlerin ilgisini daha fazla çekmeyi hedefliyor. Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, konferans salonunda düzenlenen etkinliklerle farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söylüyor. Üniversite yönetimi ise müzeyi yerli ve milli bilimsel üretim vizyonunun bir parçası olarak tanımlıyor.

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, geçmişin izlerini ve geleceğin genetik mirasını görmek isteyen tüm ziyaretçilerini Erzurum'daki bu benzersiz yolculuğa davet ediyor.

