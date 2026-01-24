Atatürk Üniversitesi ile Halkbank'tan Tarihi 110 Bin TL Promosyon Anlaşması

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:16
Atatürk Üniversitesi personeline yönelik maaş promosyonu süreci, titiz müzakereler ve yoğun görüşmeler sonucunda başarıyla sonuçlandırıldı. Üniversite yönetiminin kararlı tutumu ve güçlü pazarlık süreciyle Halkbank ile kişi başı 110 bin TL tutarında promosyon anlaşmasına varıldı.

Anlaşma detayları

Yapılan anlaşma kapsamında üniversite mensuplarına 100 bin TL nakit promosyon ile birlikte 10 bin TL para puan imkânı sunuluyor. Ayrıca dileyen personelin promosyon yerine faizsiz kredi seçeneklerinden yararlanabilmesine olanak tanındı. Bu yönüyle anlaşma, yalnızca bir promosyon ödemesi olmanın ötesinde, çalışanların farklı ihtiyaçlarına cevap veren çok yönlü bir model olarak öne çıkıyor.

Süreç ve yönetim iradesi

Süreç boyunca görüşmelere bizzat liderlik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, mevcut ekonomik koşullar ve bankacılık sektöründeki eğilimler göz önünde bulundurularak personel adına elde edilebilecek en üst düzey imkânı sağlamak için yoğun gayret gösterdi. 2026 yılı itibarıyla bankaların promosyon rakamlarını daha sınırlı değerlendirdiği bir dönemde elde edilen bu rakam, yürütülen müzakerelerin niteliğini ve yönetim iradesini ortaya koyuyor.

Personel tercihleri ve şeffaflık

Anlaşma çerçevesinde promosyon ödemesi almak istemeyen ve faizsiz kredi tercih eden personel için de önemli imkânlar sunuldu. Promosyon ya da faizsiz kredi tercihini seçen personelin detayları, ilerleyen günlerde açıklanacak resmi tablolarla duyurulacak. Atatürk Üniversitesi yönetimi sürecin her aşamasında şeffaflık, çalışan memnuniyeti ve kurumsal menfaat dengesini gözettiğini vurguluyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu öncülüğünde yürütülen bu sürecin, Atatürk Üniversitesi'nin çalışan odaklı yönetim anlayışının somut bir göstergesi olduğu belirtiliyor ve söz konusu promosyon anlaşmasının tüm üniversite mensupları için hayırlı olması temenni ediliyor.

