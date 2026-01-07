Atatürk Üniversitesi'ne Yeni Nesil Nöroanjiyografi Cihazı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde ilk kez ileri teknolojiye sahip yeni nesil nöroanjiyografi cihazı hizmete alındı.

Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Reyhan Keleş ve Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atila Eroğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu ile öğretim üyeleri ve hastane çalışanları katıldı. Cihaz, Nöroloji İnme Merkezi bünyesinde kuruldu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Yeni Cihaz, Düşük Radyasyon Dozu ile Yüksek Görüntü Kalitesi ve Hızlı İşlem Süresi Avantajı Sağlıyor"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, cihazın sağlık hizmetlerinde bilimsel kapasiteyi ve bölgesel sorumluluğu ileri noktaya taşıyan önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Rektör, yeni nesil nöroanjiyografi cihazının tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde çağdaş tıbbın gerektirdiği en üst teknolojik standartları karşıladığını vurguladı.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, cihazın üç boyutlu vasküler görüntüleme, düşük radyasyon dozu ile yüksek görüntü kalitesi, hızlı işlem süresi ve kompleks serebrovasküler girişimlere olanak tanıyan teknik donanımıyla öne çıktığını belirtti. Bu altyapı sayesinde yalnızca akut inme değil, serebral anevrizmalar, arteriyovenöz malformasyonlar ve diğer kompleks beyin damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde de ileri düzey hizmet sunulacağı ifade edildi.

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin coğrafi konumu itibarıyla sadece Erzurum'a değil, Doğu Anadolu Bölgesi’nin tamamına ve çevre illere hizmet veren stratejik bir referans merkezi olduğunu söyledi. Nöroloji İnme Merkezi'nin bölgede 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunabilen ve ileri girişimsel inme tedavilerini uygulayabilen tek merkez olduğunu vurguladı. Yeni cihazla hastaların başka merkezlere sevk edilme ihtiyacının azalacağı ve tanı ile tedaviye erişim süresinin önemli ölçüde kısalacağı belirtildi.

Konuşmasını daha sonra sürdüren Rektör, bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personele, ilgili kurumlara ve paydaşlara teşekkür etti. Özellikle inme hastalarına zamanla yarışarak müdahale eden ve fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu. Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yeni cihazın üniversiteye, şehre ve bölgeye hayırlı olmasını diledi ve her girişimin bir hastaya yaşam, bir aileye umut olmasını temenni etti.

