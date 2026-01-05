DOLAR
Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Bursluluk Sınavına 3000 Öğrenci Katıldı

İki gün süren Bursluluk Sınavına 4.,5.,6. ve 7. sınıflardan toplam 3000 öğrenci katıldı; zorlu kış koşullarına rağmen ilgi yoğun oldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:51
Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Bursluluk Sınavına 3000 Öğrenci Katıldı

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Bursluluk Sınavı Yoğun Katılımla Tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları tarafından düzenlenen Bursluluk Sınavı, iki gün boyunca yoğun katılımla başarıyla tamamlandı. 4, 5, 6 ve 7. sınıf düzeyindeki toplam 3000 öğrenci sınava katıldı; öğrenciler ve veliler okullarda misafir edildi.

Zorlu kış şartları ve dondurucu soğuklara rağmen sınava gösterilen yoğun ilgi, eğitime duyulan güvenin somut göstergesi oldu. Öğrencilerin sınavlarını rahat, güvenli ve sağlıklı bir ortamda tamamlayabilmeleri için tüm hazırlıklar titizlikle yapıldı. Sınav süresince okul yönetimi ve görevli ekipler büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdü.

Rektörün Değerlendirmesi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sınava gösterilen yoğun katılımın memnuniyet verici olduğunu belirterek şunları söyledi: "Atatürk Üniversitesi olarak, eğitimi yalnızca akademik bir süreç değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Özel Vakıf Okullarımızda düzenlenen bu bursluluk sınavına öğrencilerimizin ve velilerimizin yoğun ilgisi, doğru bir eğitim anlayışıyla ilerlediğimizin önemli bir göstergesidir. Zorlu hava koşullarına rağmen ortaya konulan bu teveccüh, bizleri daha nitelikli ve kapsayıcı eğitim hedefleri doğrultusunda çalışmaya teşvik etmektedir."

Kalkındırma Vakfı'ndan Açıklama

Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle ise vakıf okullarına gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Erzurum’a değer katan; çağın gerekliliklerine uygun, güçlü ve nitelikli bir eğitim kurumu olma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Karagülle, bursluluk sınavına katılan tüm öğrencilere ve velilere teşekkür ederken, eğitimde fırsat eşitliğini esas alan Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının nitelikli eğitim vizyonunu geleceğe taşımaya devam edeceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

