Kırşehir'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kırşehir ve çevreleri için 8 ve 9 ocak'ta saatte 50-80, yer yer 90 km'ye ulaşan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:09
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kırşehir ve çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Uyarı Detayları

Rüzgarın saatte 50 - 80 kilometre, yer yer 90 kilometre hıza ulaşması öngörülürken uyarı 8 ve 9 ocak tarihlerini kapsıyor.

Valilikten Uyarı

Valilikçe yapılan açıklamada; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, çığ tehlikesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

