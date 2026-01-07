Kırşehir'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kırşehir ve çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Uyarı Detayları

Rüzgarın saatte 50 - 80 kilometre, yer yer 90 kilometre hıza ulaşması öngörülürken uyarı 8 ve 9 ocak tarihlerini kapsıyor.

Valilikten Uyarı

Valilikçe yapılan açıklamada; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, çığ tehlikesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

