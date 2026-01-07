Ünye'de Hava Kirliliği Alarmı: HKİ 267 ile 'Kötü' Seviyesi

Ünye'de Hava Kirliliği Alarmı

HKİ 267 ile 'kötü' seviyede ölçüldü

Türkiye'de bugün hava kirliliğinin en yüksek olduğu nokta Ordu'nun Ünye ilçesi olarak kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre, ilçede ölçülen Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) değeri 267 olarak bildirildi; bu değer hava kalitesinin "kötü" düzeyde olduğunu gösteriyor.

Doğal yapısı, yaylaları ve temiz havasıyla bilinen Ordu'da, Ünye uzun süredir hava kalitesinin en düşük olduğu ilçeler arasında yer alıyor. Bugünkü ölçüm sonuçları bu durumu tekrar görünür kıldı.

Uzmanlar, bu seviyedeki hava kirliliğinin nüfusun tamamını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor ve özellikle hassas grupların açık hava aktivitelerini sınırlaması gerektiğine dikkat çekiyor.

