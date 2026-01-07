Ünye'de Hava Kirliliği Alarmı: HKİ 267 ile 'Kötü' Seviyesi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Hava Kalitesi İndeksi 267 ile "kötü" seviyeye ulaştı; SİM verileri hassas grupları açık hava aktivitelerini sınırlamaya çağırıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:11
Ünye'de Hava Kirliliği Alarmı: HKİ 267 ile 'Kötü' Seviyesi

Ünye'de Hava Kirliliği Alarmı

HKİ 267 ile 'kötü' seviyede ölçüldü

Türkiye'de bugün hava kirliliğinin en yüksek olduğu nokta Ordu'nun Ünye ilçesi olarak kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre, ilçede ölçülen Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) değeri 267 olarak bildirildi; bu değer hava kalitesinin "kötü" düzeyde olduğunu gösteriyor.

Doğal yapısı, yaylaları ve temiz havasıyla bilinen Ordu'da, Ünye uzun süredir hava kalitesinin en düşük olduğu ilçeler arasında yer alıyor. Bugünkü ölçüm sonuçları bu durumu tekrar görünür kıldı.

Uzmanlar, bu seviyedeki hava kirliliğinin nüfusun tamamını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor ve özellikle hassas grupların açık hava aktivitelerini sınırlaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Türkiye'de en kirli hava Ünye'de ölçüldü

Türkiye'de en kirli hava Ünye'de ölçüldü

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk Üniversitesi'ne Yeni Nesil Nöroanjiyografi Cihazı
2
Çorum Belediyesi 153 Çağrı Merkezi 2025'te 164 bin 453 Çağrıya Yanıt Verdi
3
Kırşehir'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
4
Ünye'de Hava Kirliliği Alarmı: HKİ 267 ile 'Kötü' Seviyesi
5
Yunusemre Emekli Kafe açıldı: Çay 5 TL, Kahve 10 TL
6
Kadıköy Şaşkınbakkal'da lodos: 3 yüzücü kayalıklara savruldu
7
Samsun Terme'ye Yerli Yüzen Karakol — Sahil Güvenlik Mayıs 2026'da Hizmete Giriyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları