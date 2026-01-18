Diyarbakır Çınar'da Peçeli Baykuş Ahıra Sığındı

Höyükdibi köyünde çiftçinin müdahalesiyle kurtarıldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Höyükdibi köyünde, soğuktan korunmak isteyen bir peçeli baykuş büyükbaş hayvan ahırına sığındı.

Ahırı kontrol etmek için içeri giren bir çiftçi, soğuktan bitkin ve hareketsiz duran baykuşu fark etti. Çiftçi, kuşu daha sıcak bir ortama alarak hemen bakımını sağladı.

Çiftçi, baykuşun yanına yem ve su koyarak, kuşun hayata tutunmasına yardımcı oldu. Olay, köyde dikkat çekti.

