Eskişehir Mihalıççık'ta Kar 25 Santimetreyi Aştı, Yollar Kapandı

Mihalıççık'ta etkili olan yoğun kar sonucu kar kalınlığı yer yer 25 cm’i aştı; mahalle yolları ve ana güzergâhlarda ulaşım durdu, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:30
Eskişehir’in yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Mihalıççık, dondurucu soğuklarla birlikte gelen yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Yapılan ölçümlerde kar kalınlığının yer yer 25 santimetrenin üzerine çıktığı bildirildi.

Etkilenen Alanlar ve Durum

İlçe merkezi ve kırsal bağlı bazı mahalleler, şiddetli yağış sonrası tamamen karla kaplandı. Özellikle Kırsal Lütfüye mahallesinde yapılan ölçümlerde kar kalınlığının yüksek seviyelere ulaştığı tespit edildi. Evlerin çatıları ve sokaklar yoğun kar örtüsüyle kaplandı.

Ulaşım ve Müdahale

Yoğun kar nedeniyle ilçeye bağlı birçok mahalle yolu ve ana güzergâhlarda ulaşım aksadı ve bazı yollar kapandı. Kar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Günlük Yaşama Etkisi

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın halen devam ettiği aktarılırken, kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar dışarı çıkarak kar topu savaşı yaptı. Bölge sakinleri soğuk hava ve karla başa çıkmak için önlemlerini artırdı.

Yetkililer ve ekipler kapanan yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

