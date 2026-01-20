Ayancık'ta Yaralı Şahin Vatandaşın Duyarlılığıyla Koruma Altına Alındı

Ayancık'ta Yaralı Şahin Vatandaşın Müdahalesiyle Kurtarıldı

Olayın Detayları

Sinop’un Ayancık ilçesinde dağlık alanda yaralı halde bulunan bir şahin, bölge halkının duyarlılığı sayesinde yetkililere teslim edilerek koruma altına alındı.

Olay, Ayancık ilçesi Yalı Mahallesi Profesör Doktor Azmi Hamzaoğlu Caddesi üst kesimlerindeki dağlık alanda gerçekleşti. Bölgede yaralı bir kuş olduğunu fark eden Boyacı Serkan Oğuz, durumu ilgili birimlere bildirdi ve kuşun güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağladı.

Müdahale ve Tedavi Süreci

Vatandaşların dikkatiyle koruma altına alınan yaralı şahin, ilk olarak Ayancık Belediyesi Veteriner İşleri Birimine götürüldü. Burada yapılan ilk kontrollerin ardından kuş, tedavi ve ileri bakım süreci için Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, yaralı şahinin tedavi ve bakım sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşamına kazandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

