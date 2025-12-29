DOLAR
Aydın Büyükşehir'den Karla Mücadele: Yollarda Tuzlama ve Kar Küreme

Aydın Büyükşehir ekipleri, yüksek kesimlerdeki kar yağışına karşı Kuyucak, Karacasu ve Nazilli'de kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. 7/24 hizmet.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:30
Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarına başladı.

Çalışmaların kapsamı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kuyucak’a bağlı Belenova, Yeşildere ve Gündoğan ile Karacasu’ya bağlı Işıklar ve Nazilli’ye bağlı Aşağıyakacık ve Ovacıkın yüksek rakımlı bölgelerinde iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Belediye ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanmanın önlenmesi için 7/24 hizmet veriyor.

Başkanın açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı: "Ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu her bölgede hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlarımız Hızlı Çözüm Merkezi’ni arayarak her türlü desteği alabilirler."

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

