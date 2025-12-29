Aydın Büyükşehir'den Karla Mücadele: Yollarda Tuzlama ve Kar Küreme

Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarına başladı.

Çalışmaların kapsamı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kuyucak’a bağlı Belenova, Yeşildere ve Gündoğan ile Karacasu’ya bağlı Işıklar ve Nazilli’ye bağlı Aşağıyakacık ve Ovacıkın yüksek rakımlı bölgelerinde iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Belediye ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanmanın önlenmesi için 7/24 hizmet veriyor.

Başkanın açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı: "Ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu her bölgede hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlarımız Hızlı Çözüm Merkezi’ni arayarak her türlü desteği alabilirler."

