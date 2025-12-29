DOLAR
Tunceli'de 76 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, 59'unda Çalışma Sürüyor

Tunceli'de yoğun kar nedeniyle 7 ilçede kapanan 135 köy yolundan 76'sı açıldı, 59'unda İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:52
Tunceli'de 76 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, 59'unda Çalışma Sürüyor

Tunceli'de 76 köy yolu ulaşıma açıldı, 59'unda çalışmalar sürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışıyor

Tunceli genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede toplam 135 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Bölgede ulaşımı sağlamak amacıyla karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde sürdürüldü.

İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 76 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Diğer yandan, 59 köy yolunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kar yağışının etkisini artırdığı yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde ulaşımda yaşanan aksaklıkların giderilmesi için ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

