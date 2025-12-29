DOLAR
Diyadin'de Başıboş Köpekler: Okul Güzergâhlarında Tedirginlik

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kış aylarında artan başıboş köpekler, okula giden öğrenciler ve velilerde tedirginliğe yol açıyor; vatandaşlar kalıcı çözüm bekliyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:01
Diyadin'de başıboş köpekler okula gidenleri tedirgin ediyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, kış aylarında artan başıboş köpek sorunu, özellikle okula giden öğrencilerde korku ve tedirginliğe neden oluyor. Soğuk havalar ve besin kaynaklarının azalmasıyla sokak hayvanlarının ilçe merkezinde ve mahalle aralarında daha sık görüldüğü belirtiliyor.

Durum ve etkileri

Sokaklarda özellikle sabah erken saatlerde ve akşamüstü, okula gidip gelen öğrencilerin kullandığı güzergâhlarda köpeklerle karşılaşma sıklığı artıyor. Bu durum, öğrencilerde endişe ve velilerde güvensizlik oluşturuyor. Kış ayları sorunun daha belirgin hale gelmesine zemin hazırlıyor.

Veliler ve vatandaş talepleri

Veliler, çocuklarını okula gönderirken tedirgin olduklarını ifade ederek, okul çevreleri ve güzergâhlarda önlem alınmasını istiyor. İlçe sakinleri, hem öğrencilerin güvenliğinin sağlanması hem de hayvanların zarar görmeyeceği bir yaklaşımın benimsenmesini talep ediyor.

Çözüm beklentisi

Vatandaşlar, yerel yönetim ve ilgili kurumlardan kalıcı ve etkili çözümler bekliyor. Bölge halkı, hem kamu güvenliğini hem de hayvan refahını gözeten uygulamalarla sorunun çözüleceğini vurguluyor.

