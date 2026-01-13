Aydın Büyükşehir Kuşadası’nda Altyapı Çalışmalarını Hızlandırdı

Aydın Büyükşehir ve ASKİ, Kuşadası Ege Mahallesi Alparslan Türkeş Sokak’ta kanalizasyon hattı çalışmasıyla altyapıyı güçlendiriyor; üstyapı düzenlemeleri yapılacak.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:45
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü kent genelinde başlattığı altyapı yatırımlarını Kuşadası’nda da sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında eş zamanlı ilerleyen çalışmalar, bölgesel altyapı kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın Detayları

ASKİ ekipleri, Ege Mahallesi Alparslan Türkeş Sokak’ta kanalizasyon hat çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan müdahalelerle bölgedeki altyapı kapasitesi güçlendiriliyor; çalışmanın tamamlanmasının ardından üstyapı düzenlemeleri de hayata geçirilecek.

İşlerin tamamlanmasıyla birlikte bölge altyapısı, yenilenmiş ve güçlendirilmiş haliyle Kuşadalı vatandaşların kullanımına sunulacak.

Başkan Çerçioğlu’nun Açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelindeki altyapı çalışmalarının süreceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Aydınımızın tüm ilçelerinde yatırım, proje, hizmet ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kalıcı ve planlı çözümler üretmeye devam edeceğiz".

