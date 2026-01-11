Aydın'da En Çok Yağışı Germencik Aldı: Metrekareye 46,8 Kilogram

Aydın’da En Çok Yağışı Germencik Aldı

Aydın’da dün etkili olan yağışlarda, Germencik ilçesi metrekareye 46,8 kilogram ile en yüksek değeri kaydetti. Bölge genelinde yağışlar aralıklarla sürdü ve ölçümler 10.01.2026 06.00 ile 11.01.2026 06.00 saatleri arasını kapsıyor.

En Çok Yağış Alan İlk On İlçe

İl genelinde aynı dönem için kaydedilen yağış miktarları şu şekilde gerçekleşti: Germencik 46,8, Kuşadası Güzelçamlı 39,1, Karacasu 36,3, Didim Akbük 35,0, Kuyucak 31,5, Söke Karakaya 28,3, Çine Kavşit 27,3, Buharkent 26,4, Sultanhisar 26,2, Karpuzlu 25,5 kilogram

Yetkililer, yağışlı havanın aralıklarla yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

AYDIN’DA EN ÇOK YAĞIŞI GERMENCİK ALDI