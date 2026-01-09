Aydın'da fırtına tehlikesi: Devrilen çam ağacı evin üzerinden kaldırıldı

Efeler'de şiddetli rüzgarla kökünden yan yatan çam ağacı, ekiplerin bomlu araçla müdahalesiyle kontrollü kesilerek evin üzerinden kaldırıldı; can ve mal kaybı yok.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:24
Kısa sürede müdahale muhtemel faciayı önledi

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, kent genelinde tehlikeli anlara neden oldu. Efeler ilçesine bağlı Kenger Mahallesi’nde bir çam ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden yan yatarak bir evin üzerine doğru devrilme tehlikesi oluşturdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler saniyelerle yarışarak müdahale etti. Bomlu araç yardımıyla kontrollü şekilde yapılan çalışma sonucunda çam ağacı güvenli biçimde kesilerek kaldırıldı. Operasyon sayesinde evde yaşayanlar büyük bir tehlikeden kurtarıldı ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Fırtınanın etkili olduğu saatlerde ilçenin farklı noktalarına gelen benzer ihbarlara da anında müdahale edildi. Şahnalı Mahallesi’nde yola devrilen elektrik direkleri kısa sürede kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı, ekiplerin hızlı çalışması olası aksaklıkları önledi.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyararak tehlike görülmesi halinde ilgili birimlere haber verilmesini istedi.

