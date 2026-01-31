Ege Denizi'nde Kuvvetli Fırtına Uyarısı: 1-2 Şubat 2026

Meteoroloji, Kuzey ve Güney Ege için 1-2 Şubat 2026 tarihlerinde 6-9 kuvvetinde kuvvetli fırtına uyarısı yaptı; denizcilere tedbir çağrısı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 17:56
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 17:56
Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İzmir Bölge Tahmin Merkezi'nden açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey ve Güney Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısında bulunarak denizcileri ve ilgili kesimleri dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden, öğle saatlerinden sonra ise güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın Pazar günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden, Pazartesi günü güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın 2 Şubat 2026 Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülürken, 1 Şubat 2026 saat 04.00 ile 2 Şubat 2026 saat 15.00 arasında denizlerde olumsuz hava şartlarının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini belirterek, başta balıkçılar olmak üzere tüm denizcilere tedbirli olunması çağrısında bulundu.

