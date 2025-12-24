DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 -0,02%
ALTIN
6.191,72 -0,17%
BITCOIN
3.733.201,23 0,92%

Aydın'da Öğrenciler Yaban Hayatı ve Doğa Eğitimiyle Buluştu

DKMP Aydın Şube Müdürlüğü, lise ve ilkokul öğrencilerine Doğa Eğitim Merkezi ve okul ziyaretleriyle yaban hayatı, biyolojik çeşitlilik ve çevre bilinci eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:27
Aydın'da Öğrenciler Yaban Hayatı ve Doğa Eğitimiyle Buluştu

Aydın'da Öğrenciler Yaban Hayatı ve Doğa Eğitimiyle Buluştu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), gençlere doğanın önemi ve korunması konusunda rehberlik etmeye devam ediyor. İl genelinde yürütülen eğitimlerle öğrenciler, yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik hakkında bilinçlendiriliyor.

Ziyaret ve eğitim programı

Adnan Menderes Anadolu Lisesi Çevre Kulübü öğrencileri, DKMP’ye bağlı Doğa Eğitim Merkezini ziyaret etti. Merkezde gerçekleştirilen programda öğrenciler; biyolojik çeşitlilik, ekosistem dengesi, yaban hayatının korunması ve doğaya karşı sorumluluk bilinci konularında bilgilendirildi. Eğitimler sayesinde öğrenciler doğayı yakından tanıma fırsatı buldu.

Okul ziyaretleri ve ilkokul eğitimleri

DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezin dışında da eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Yörük Ali Efe İlkokulu ile Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda düzenlenen etkinliklerde ilkokul öğrencilerine yönelik olarak biyolojik çeşitliliğin önemi, doğal yaşamın korunması ve çevreye duyarlı davranışlar eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarıldı.

Eğitimin içeriği ve devamı

Uzman eğitmenler, öğrencilere yaban hayvanları, Aydın’a özel endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, korunan alanlar ve sulak alanlar konularında bilgi verdi. Yetkililer, bu eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

DKMP’nin okullar ve Doğa Eğitim Merkezi aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar, gençlerin çevre bilinci kazanmasına ve yaban hayatının korunmasına yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

AYDIN’DA DOĞANIN VE YABAN HAYATININ SAVUNUCULARI OLARAK BİLİNEN EKİPLER, GENÇLERE DOĞANIN ÖNEMİ VE...

AYDIN’DA DOĞANIN VE YABAN HAYATININ SAVUNUCULARI OLARAK BİLİNEN EKİPLER, GENÇLERE DOĞANIN ÖNEMİ VE KORUNMASI KONUSUNDA GENÇLERE YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDERKEN, ÖĞRENCİLER, YABAN HAYATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK HAKKINDA BİLİNÇLENDİRİLDİ.

AYDIN’DA DOĞANIN VE YABAN HAYATININ SAVUNUCULARI OLARAK BİLİNEN EKİPLER, GENÇLERE DOĞANIN ÖNEMİ VE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Özel Eğitim Okulunda Anneler Dikişle Aile Ekonomisine Destek
2
Osmaniye Bahçe'de 221 Deprem Konutunun Anahtarları Teslim Edildi
3
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Özdurdu'dan 25 Aralık Mesajı — 104. Yıldönüm
4
İsmet İnönü’nün Torunu Zeynep Bilgehan, Rektör Akpolat’ı Ziyaret Etti
5
Bilecik'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
6
Keçiören Belediyesi'nden Pazar Hijyeni Seferberliği
7
Bilecik’te Cadde ve Sokak Tabelaları Yenileniyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor