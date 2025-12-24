Aydın'da Öğrenciler Yaban Hayatı ve Doğa Eğitimiyle Buluştu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), gençlere doğanın önemi ve korunması konusunda rehberlik etmeye devam ediyor. İl genelinde yürütülen eğitimlerle öğrenciler, yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik hakkında bilinçlendiriliyor.

Ziyaret ve eğitim programı

Adnan Menderes Anadolu Lisesi Çevre Kulübü öğrencileri, DKMP’ye bağlı Doğa Eğitim Merkezini ziyaret etti. Merkezde gerçekleştirilen programda öğrenciler; biyolojik çeşitlilik, ekosistem dengesi, yaban hayatının korunması ve doğaya karşı sorumluluk bilinci konularında bilgilendirildi. Eğitimler sayesinde öğrenciler doğayı yakından tanıma fırsatı buldu.

Okul ziyaretleri ve ilkokul eğitimleri

DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezin dışında da eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Yörük Ali Efe İlkokulu ile Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda düzenlenen etkinliklerde ilkokul öğrencilerine yönelik olarak biyolojik çeşitliliğin önemi, doğal yaşamın korunması ve çevreye duyarlı davranışlar eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarıldı.

Eğitimin içeriği ve devamı

Uzman eğitmenler, öğrencilere yaban hayvanları, Aydın’a özel endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, korunan alanlar ve sulak alanlar konularında bilgi verdi. Yetkililer, bu eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

DKMP’nin okullar ve Doğa Eğitim Merkezi aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar, gençlerin çevre bilinci kazanmasına ve yaban hayatının korunmasına yönelik farkındalığın artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

