Şanlıurfa'da Yoğun Sis ve Yağış: Trafik İçin Uyarı

Şanlıurfa'da Yoğun Sis ve Yağış Etkisini Sürdürüyor

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, gün içinde etkisini artıran yağışla birleşti. Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis nedeniyle şehir genelinde görüş mesafesi azaldı.

Yollarda Görüş Mesafesi ve Sürücü Uyarıları

Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler araçlarının farlarını açarak ilerledi. Şanlıurfa-Gaziantep, Şanlıurfa-Adıyaman ve Şanlıurfa-Mardin karayollarında görüş mesafesinin yer yer 20 ila 25 metreye kadar düştüğü bildirildi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Meteorolojiden Yeni Uyarılar

Meteoroloji yetkilileri, sisli ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği yönünde bilgilendirme yaparak vatandaşları muhtemel sel, çığ ve taşkınlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

ŞANLIURFA’DA YOĞUN SİS VE YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR