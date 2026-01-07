Aydın Salı Pazarı'nda Ucuz Giyim ve Moda İlgisi

Aydın Salı Pazarı'nda yoğunluk: Ucuz giyim ve çeşitlilik öne çıkıyor

Semt pazarı uygun fiyat arayanların ilk adresi olmaya devam ediyor

Aydın’ın en eski semt pazarı olan Salı Pazarı, giyim alışverişini uygun fiyata yapmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelenler, sebze ve meyve tezgâhlarının yanı sıra özellikle kıyafet satılan bölümlerde yoğunluk oluşturuyor.

Şehirdeki semt pazarları, ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Salı Pazarı'ndaki giyim tezgâhları, mağaza fiyatlarına kıyasla daha hesaplı ürünler sunuyor; özellikle kadınlar ve üniversite öğrencileri pazara büyük ilgi gösteriyor. Esnaf, yaşanan kalabalıktan ve satışlardan memnun olduklarını belirtiyor.

Kasım Karaboğa pazarcılıkta 10 yıldır olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu işi 10 yıldır yapıyoruz. Mağazalarda fiyatlar uçmuş durumda o yüzden Salı Pazarı daha fazla rağbet görüyor. Biz de bu yoğunluktan memnunuz. Emin olun buradaki ürünlerin bazıları mağazada alınandan daha kaliteli. Ama vatandaşlar bunu bilmiyor. Mağazada insan pazarlık da yapamıyor, burada 500 TL’ye alacağı ürünü 2 bin, 2 bin 500 TL verip alıyor."

Hayrettin Kılıç ise pazarın geniş ürün yelpazesine vurgu yaparak, "İçinde bulunduğumuz dönemde herkes pazara daha fazla yöneldi. Bütün pazarda fiyatlar çok uygun. Fabrikadan halka direkt satış yaptığımız için işlerimiz iyi çok şükür. Özellikle üniversiteden çok müşterilerimiz var. Hep güncel ürünler geliyor, gençler de takip ediyorlar. Mağazada bulunmayan ürünleri pazarda bulma şanları daha yüksek. Hem çeşit, hem de renk ve model anlamında pazar daha renkli ve güzel" ifadelerini kullandı.

Tuncay Salman da genç neslin pazara ilgisinin arttığını belirterek, "Pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Fiyatlar piyasanın çok çok altında ve gayet uygun. 50 liraya kazaklarımız, trikolarımız var. Kadınlara yönelik ürünlerimiz olsa da erkeklere göre ürünlerimiz de var. Mağazada bulamadığınız ürünlerin hepsini burada bulabilirsiniz. 150 kiloya uyacak bedenler dahi pazarda mevcut. Beden problemi yaşamazsınız. Pazarın en büyük özelliği bu hafta gördüğünüz ürünü haftaya görmüyorsunuz. Her hafta yeni bir ürün yeni bir model geliyor, her hafta sıfırlanıyor. Pazar kültürü apayrı bir şey. Vatandaşlar burada modayı takip edebilir. Dünya markalarının hepsi burada. Aklınıza gelebilecek tüm markaların ürünlerini burada bulabilirsiniz. Eskiden annelerimiz ablalarımız gelirdi şimdilerde üniversite öğrencileri de genellikle pazarı tercih ediyor. Gelenler ürünleri gördükten sonra haftaya bir daha geliyor. Böyle kısım kısım çevre büyüyor ve pazarın potansiyeli daha da artıyor. Z kuşağı pazara alışmaya başladı" dedi.

Her hafta erken saatlerden itibaren hareketliliğin yaşandığı Salı Pazarı'nda esnaf, hem fiyat rekabeti hem de geniş ürün çeşitliliği sayesinde müşteri memnuniyetinin arttığını ifade ediyor. Vatandaşlar ise uygun fiyat ile ürün çeşitliliğinin pazarı cazip kıldığına dikkat çekiyor.

