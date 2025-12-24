Aydın Valiliği'nden don ve buzlanma uyarısı — 26 Aralık 2025

Aydın Valiliği'nden don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji verileri 26 Aralık 2025 için uyarıyor

Aydın genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda belirgin azalma görülecek ve bazı noktalarda değerler 0 derece civarına kadar inebilecek.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini; olumsuz hava şartlarının kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceğini bildiriyor. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riski bulunduğu vurgulandı.

Aydın Valiliği konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren ilimiz genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması beklenmektedir. Sıcaklıkların 0 derece civarına kadar düşebileceği, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma görülebileceği, kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde zirai don riski bulunduğu değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji’nin tahmin ve uyarılarını takip etmeleri önemle rica olunur"

Vatandaşlara, araç ve yaya güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, tarım üreticilerinin ise olası don riskine karşı tedbir planları oluşturması tavsiye ediliyor.

AYDIN GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARININ HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞMESİ BEKLENİRKEN, AYDIN VALİLİĞİ VATANDAŞLARI DON VE BUZLANMALARA KARŞI UYARDI.