Aydınlar'da Kar Felci: Bitlis Valiliği Kar Savurma Makinesi Gönderdi

Aydınlar'da Ulaşım Kar Nedeniyle Aksamaya Uğradı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hayatın birçok alanında aksama yaşadı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması sonucu bazı yollar ulaşıma kapandı.

Valilikten Hızlı Müdahale: Kar Savurma Makinesi Sevk Edildi

Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Bitlis Valiliği koordinesinde bölgeye kar savurma makinesi gönderildi. Gönderilen araçla kapalı yolların açılması için çalışmalar başlatıldı ve ekipler zorlu hava koşullarına rağmen aralıksız çalışıyor.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istendi; ekiplerin bölgedeki çalışmalarının yollar tamamen açılana kadar devam edeceği bildirildi.

Aydınlar Beldesi Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Emen yaptığı açıklamada: "Süphan Dağı’nın eteklerinde bulunan Aydınlar Beldesi kar yağışının en çok aldığı bölgelerden biridir. Ekiplerimiz 7/24 sahada olmamıza rağmen yinede zorluk çekiyoruz. Başkanımız İbrahim Ergün’ün talebiyle Bitlis valimiz Ahmet Karakaya bize kar savurma makinesi gönderdi. Buradan valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yetkililer ve ekipler, çalışmalar tamamlanıp yollar güvenli hale gelene kadar bölgedeki temizlik ve ulaşım düzenleme faaliyetlerini sürdüreceklerini açıkladı.

