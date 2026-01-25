Söğüt'te Köy Muhtarları Başkan Ferhat Durgut’a Taleplerini İletti

Söğüt’e bağlı köy muhtarları, Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret ederek köylerin talep ve ihtiyaçlarını görüşüp iş birliği vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:19
Söğüt'te Köy Muhtarları Başkan Ferhat Durgut’a Taleplerini İletti

Söğüt'te Köy Muhtarları Başkan Ferhat Durgut’a Taleplerini İletti

Muhtarlar ve Başkan Durgut'tan iş birliği mesajı

Söğüt’e bağlı köy muhtarları, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile makamında bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede köylere yönelik talep ve ihtiyaçlar ele alındı; yapılması planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca ilçe genelinde hizmetlerin daha etkin yürütülmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı; iş birliği vurgusu ön plana çıktı.

Başkan Durgut, görüşmeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Nazik ziyaretleri için köy muhtarlarımıza teşekkür ediyor, birlikte ilçemiz ve köylerimiz için çalışmaya devam ediyoruz".

KÖY MUHTARLARI BAŞKAN DURGUT'A TALEPLERİNİ İLETTİ

KÖY MUHTARLARI BAŞKAN DURGUT'A TALEPLERİNİ İLETTİ

KÖY MUHTARLARI BAŞKAN DURGUT'A TALEPLERİNİ İLETTİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Hafta Sonu Doldu
2
Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Başkan Hüseyin Koç Yeniden Seçildi
3
Elazığ'da Kurt Sürüsü Tarlatepe Mezrasında Görüntülendi
4
Karya Farma HBX Ar-Ge, ‘İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi’ Kuruyor
5
Bilecik'te Polis Eş Zamanlı Denetimleri
6
Kuşadası'nda Fırtına Sonrası Bahar: Sahiller Güneşle Şenlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları