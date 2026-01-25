Söğüt'te Köy Muhtarları Başkan Ferhat Durgut’a Taleplerini İletti

Muhtarlar ve Başkan Durgut'tan iş birliği mesajı

Söğüt’e bağlı köy muhtarları, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile makamında bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede köylere yönelik talep ve ihtiyaçlar ele alındı; yapılması planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca ilçe genelinde hizmetlerin daha etkin yürütülmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı; iş birliği vurgusu ön plana çıktı.

Başkan Durgut, görüşmeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Nazik ziyaretleri için köy muhtarlarımıza teşekkür ediyor, birlikte ilçemiz ve köylerimiz için çalışmaya devam ediyoruz".

