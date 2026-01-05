Aydıntepe'de Hayvancılık Desteği Sürüyor: 12 Baş İthal Angus Düve Teslimi

Aydıntepe'de Kırsalda Bereket Projesi Kapsamında Düve Teslimleri Devam Ediyor

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi çerçevesinde Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde hayvancılık desteği kapsamında teslimatlar sürdü. Proje kapsamında seçilen hak sahiplerine verilen hayvanların ulaşımı ve teslimat süreçleri planlı şekilde yürütülüyor.

Teslim Edilen Hayvan ve Sağlanan Destek

Çayırköprü köyünde ikamet eden asil hak sahiplerinden Halit Sancar'a, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilen 12 baş ithal angus ırkı gebe düve teslim edildi. Proje kapsamında yetiştiricilere; 12 ay boyunca hayvan başına aylık 1.500 TL bakım ve besleme desteği sağlanıyor. Ayrıca teslim edilen hayvanlara bir yıllık ücretsiz TARSİM sigortası uygulanıyor.

Denetim ve Planlama

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli kontrol ve tespitlerin tamamlandığı belirtilirken, teslimatların belirlenen planlama doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

Yerel Yetkilinin Mesajı

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal, projeden faydalanan yetiştiriciye hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

