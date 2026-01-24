Aydıntepe'de Karla Mücadele: Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışma Alanları

Ekipler, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle, sokak ve caddelerde yürütülen çalışmalarla ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amaçlanıyor.

Belediyeden Bilgilendirme

Belediye tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığı ve çalışmaların özellikle ana arterler, hastane yolları, okul çevreleri ile yoğun kullanılan güzergâhlarda öncelikli olarak devam ettiği kaydedildi. Amaç, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve olumsuz hava şartlarının hayatı zorlaştırmamasıdır.

