Aydıntepe'de Karla Mücadele: Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde ekipler, ana arterler, hastane yolları ve okul çevrelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:01
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışma Alanları

Ekipler, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle, sokak ve caddelerde yürütülen çalışmalarla ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amaçlanıyor.

Belediyeden Bilgilendirme

Belediye tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığı ve çalışmaların özellikle ana arterler, hastane yolları, okul çevreleri ile yoğun kullanılan güzergâhlarda öncelikli olarak devam ettiği kaydedildi. Amaç, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve olumsuz hava şartlarının hayatı zorlaştırmamasıdır.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

