Aydos Beyaza Büründü: İstanbul'da Kartpostallık Kar Manzaraları

Aydos Beyaza Büründü

İstanbul’da dünden bu yana yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte Aydos Ormanı sabah saatlerinde havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, ziyaretçiler ve çevredekiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Havadan Görüntüler Kartpostallık Manzaralar Sunuyor

Dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar, özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Ağaçlar ve yolların karla kaplanmasıyla bölge adeta kışın en güzel halleriyle görüntülendi.

Pendik ve Kartal çevresinde de aralıklarla etkili olan karın ardından, sabahın ilk ışıklarıyla havadan çekilen görüntülerde Aydos’un tamamının beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Ortaya çıkan kartpostallık manzaralar görenleri mest etti.

