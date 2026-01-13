Bayburt'ta Yoğun Kar: Belediyeler 'Acil Değilse Dışarı Çıkmayın' Uyarısı

Bayburt ve Aydıntepe Belediyeleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle vatandaşları acil durumlar dışında dışarı ve trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:37
Bayburt’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle belediyeler, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı ve trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bayburt Belediyesi'nden uyarı

Bayburt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, çalışmaların daha hızlı ilerleyebilmesi için acil durumlar dışında trafiğe çıkılmamasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, toplu taşıma ve yaya güvenliği açısından da vatandaşların dikkatli olması istendi.

Aydıntepe Belediyesi'nden benzer çağrı

Aydıntepe Belediyesi de ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle vatandaşların can ve mal güvenliği için benzer bir açıklama yaparak, acil ihtiyaçlar dışında dışarı çıkılmaması ve zorunlu olmadıkça araç kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için acil ihtiyaçlar dışında lütfen dışarı çıkmayalım. Zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması, resmi kurumlarımızın yapacağı uyarıların takip edilmesi önemle rica olunur"

